Usuarios de Shein y Temu se quejan de nuevo impuesto; pagan hasta mil pesos más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de plataformas como Shein, Temu y AliExpress comenzaron a reportar cobros de hasta mil pesos adicionales en sus pedidos, tras la entrada en vigor de un nuevo impuesto a paquetes procedentes de China.
Desde el viernes 15 de agosto, los productos enviados desde países sin acuerdo comercial con México —como China— pasaron de pagar un 19% a un 33.5% de impuestos, de acuerdo con la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El cambio en las tarifas afecta principalmente a tiendas electrónicas con envíos directos desde Asia, como Shein, Temu y AliExpress, las cuales son populares entre jóvenes que compran ropa, accesorios o artículos especializados como cosplay.
En redes sociales, los usuarios han compartido su molestia por el incremento:
-"Apenas compré un cosplay de Miku en AliExpress; sin impuestos costaba $750, pero terminé pagando casi $1,000.".
-"De un cosplay mío fueron $800 de impuestos ¡de un solo traje!".
-"Mi peluche subió de $1,200 a $2,000 por este nuevo impuesto :(".
La medida busca equiparar las condiciones para la paquetería nacional e internacional, pero ha generado preocupación por el impacto en el bolsillo de consumidores que dependen de estas plataformas por su variedad y bajo costo.
