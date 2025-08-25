Usuarios de Shein y Temu se quejan de nuevo impuesto; pagan hasta mil pesos más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de plataformas como Shein, Temu y AliExpress comenzaron a reportar cobros de hasta mil pesos adicionales en sus pedidos, tras la entrada en vigor de un nuevo impuesto a paquetes procedentes de China.

Desde el viernes 15 de agosto, los productos enviados desde países sin acuerdo comercial con México —como China— pasaron de pagar un 19% a un 33.5% de impuestos, de acuerdo con la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El cambio en las tarifas afecta principalmente a tiendas electrónicas con envíos directos desde Asia, como Shein, Temu y AliExpress, las cuales son populares entre jóvenes que compran ropa, accesorios o artículos especializados como cosplay.