Tu quesadilla podría no tener queso manchego... al menos no uno real

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya sea derretido en una quesadilla o servido como botana, el queso manchego es parte esencial del antojo mexicano. Sin embargo, lo que muchos consumidores no saben es que, en muchos casos, lo que compran no es realmente queso manchego.

Un reciente estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 29 productos que se presentan bajo la denominación “manchego” o “tipo manchego”. ¿El resultado? Solo uno de ellos es auténtico queso manchego con denominación de origen española.

Muchos de los productos evaluados usan grasa vegetal en lugar de grasa butírica (de leche), contienen almidón, o incluso presentan niveles más bajos de proteína y más humedad, lo que los aleja del perfil tradicional de este queso. Algunos ni siquiera indican en su etiqueta el país de origen, los ingredientes completos o el domicilio del fabricante.

Entre los productos a granel o más económicos, Profeco detectó también imitaciones que emplean grasa vegetal y ofrecen un bajo contenido de proteína. Tal es el caso de marcas como El Campito, El Sierreño o Aurrera, cuyos valores nutrimentales distan mucho del estándar esperado.