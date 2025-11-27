Tu primera taza del día debería ser de esta marca, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para millones de mexicanos, el día no comienza sin una taza de café. En medio de una oferta creciente que va desde los granos artesanales hasta las cápsulas de última generación, elegir el café ideal puede parecer una misión imposible. Pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto orden en el caos: evaluó 33 marcas y reveló cuáles realmente cumplen con lo que prometen.

El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, no declara un ganador absoluto, pero sí distingue los productos que ofrecen una mezcla balanceada entre sabor, etiquetado claro y contenido real de cafeína.