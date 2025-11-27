Tu primera taza del día debería ser de esta marca, según Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para millones de mexicanos, el día no comienza sin una taza de café. En medio de una oferta creciente que va desde los granos artesanales hasta las cápsulas de última generación, elegir el café ideal puede parecer una misión imposible. Pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto orden en el caos: evaluó 33 marcas y reveló cuáles realmente cumplen con lo que prometen.
El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, no declara un ganador absoluto, pero sí distingue los productos que ofrecen una mezcla balanceada entre sabor, etiquetado claro y contenido real de cafeína.
Para los que prefieren el descafeinado, las cinco marcas evaluadas —incluyendo Blasón Descafeinado Arábica e Illy— mantuvieron niveles bajos de cafeína, cumpliendo con lo estipulado en la normatividad.
No todo es aroma y espuma: la Profeco también detectó fallas importantes en etiquetado y declaraciones de contenido neto. Algunas marcas, como Alpont y Mis Raíces Vehav, fueron señaladas por usar de forma incorrecta la denominación “Café Chiapas”. Otras —como Punta del Cielo y Segafredo Zanetti— confundieron fechas de caducidad con fechas de consumo preferente, una omisión que puede afectar la percepción de frescura del producto.
Profeco recomienda verificar que el empaque esté íntegro, que el producto indique claramente su origen y que, una vez abierto, se almacene en un recipiente hermético. También recuerda que incluso los cafés descafeinados contienen pequeñas trazas de cafeína.
