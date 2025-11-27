Estilo de Vida

Tu primera taza del día debería ser de esta marca, según Profeco

Profeco analizó 33 marcas de café y reveló cuáles cumplen normas de calidad
El estudio incluye cafés molidos, descafeinados y mezclados con saborizantes
El estudio incluye cafés molidos, descafeinados y mezclados con saborizantesPixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para millones de mexicanos, el día no comienza sin una taza de café. En medio de una oferta creciente que va desde los granos artesanales hasta las cápsulas de última generación, elegir el café ideal puede parecer una misión imposible. Pero la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto orden en el caos: evaluó 33 marcas y reveló cuáles realmente cumplen con lo que prometen.

El análisis, publicado en la Revista del Consumidor, no declara un ganador absoluto, pero sí distingue los productos que ofrecen una mezcla balanceada entre sabor, etiquetado claro y contenido real de cafeína.

Entre los tostados y molidos, Blasón Gourmet resalta como una opción destacada, con 120 mg de cafeína por taza y un costo promedio de $38 por cada 100 gramos. Le siguen de cerca marcas como Garat Regular, La Finca, Leyenda Gourmet, Cafiver, El Marino, La Parroquia de Veracruz y Precíssimo, todas dentro de los estándares establecidos.

Para los que prefieren el descafeinado, las cinco marcas evaluadas —incluyendo Blasón Descafeinado Arábica e Illy— mantuvieron niveles bajos de cafeína, cumpliendo con lo estipulado en la normatividad.

No todo es aroma y espuma: la Profeco también detectó fallas importantes en etiquetado y declaraciones de contenido neto. Algunas marcas, como Alpont y Mis Raíces Vehav, fueron señaladas por usar de forma incorrecta la denominación “Café Chiapas”. Otras —como Punta del Cielo y Segafredo Zanetti— confundieron fechas de caducidad con fechas de consumo preferente, una omisión que puede afectar la percepción de frescura del producto.

Profeco recomienda verificar que el empaque esté íntegro, que el producto indique claramente su origen y que, una vez abierto, se almacene en un recipiente hermético. También recuerda que incluso los cafés descafeinados contienen pequeñas trazas de cafeína.

Te puede interesar:
Más que energía: estos son los beneficios del café matutino
El estudio incluye cafés molidos, descafeinados y mezclados con saborizantes

RPO

Profeco
Café

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com