¿Tu pasta dental sí cumple? Profeco revela qué marcas funcionan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elegir la pasta dental adecuada va más allá del sabor o la marca. En México, el término correcto es dentífrico y su composición está regulada para proteger la salud bucal. Conocer qué contiene y qué tan veraces son sus promesas puede evitar problemas dentales a largo plazo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio donde analizó 46 dentífricos disponibles en el mercado nacional, evaluando desde su contenido de flúor y pH hasta el etiquetado y la veracidad de frases como “vegano” o “libre de crueldad”.