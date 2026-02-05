Estilo de Vida

¿Tu pasta dental sí cumple? Profeco revela qué marcas funcionan

El flúor es clave contra la caries, pero en exceso puede causar fluorosis infantil
En México, el nombre correcto es dentífrico, no “pasta dental”
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elegir la pasta dental adecuada va más allá del sabor o la marca. En México, el término correcto es dentífrico y su composición está regulada para proteger la salud bucal. Conocer qué contiene y qué tan veraces son sus promesas puede evitar problemas dentales a largo plazo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio donde analizó 46 dentífricos disponibles en el mercado nacional, evaluando desde su contenido de flúor y pH hasta el etiquetado y la veracidad de frases como “vegano” o “libre de crueldad”.

El análisis, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor revisó:

  • Concentración de flúor

  • Nivel de pH (entre 5.5 y 9.3 es lo recomendado)

  • Contenido neto real

  • Etiquetado en español

  • Veracidad de frases publicitarias

Mejor evaluadas:

  • Colgate Total

  • Crest Complete

  • Oral-B Encías Detox

Con observaciones:

  • MITCH: incumplió en contenido neto y etiquetado.

  • YEMA & CO: no comprobó leyendas “vegano” y “libre de crueldad”.

  • Algunos productos orgánicos no contienen flúor ni justifican beneficios equivalentes.

Recomendaciones para elegir un buen dentífrico

  • Revisa la etiqueta y elige según tus necesidades reales.

  • Prefiere un pH cercano a 7 para no dañar el esmalte.

  • No te guíes solo por modas como “natural” o “sin químicos”.

  • Ante sensibilidad o problemas específicos, consulta a tu dentista.

Conocer estas diferencias permite tomar decisiones informadas al momento de comprar y cuidar mejor la salud bucal de toda la familia.
