¿Tu pasta dental sí cumple? Profeco revela qué marcas funcionan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elegir la pasta dental adecuada va más allá del sabor o la marca. En México, el término correcto es dentífrico y su composición está regulada para proteger la salud bucal. Conocer qué contiene y qué tan veraces son sus promesas puede evitar problemas dentales a largo plazo.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio donde analizó 46 dentífricos disponibles en el mercado nacional, evaluando desde su contenido de flúor y pH hasta el etiquetado y la veracidad de frases como “vegano” o “libre de crueldad”.
Concentración de flúor
Nivel de pH (entre 5.5 y 9.3 es lo recomendado)
Contenido neto real
Etiquetado en español
Veracidad de frases publicitarias
Colgate Total
Crest Complete
Oral-B Encías Detox
MITCH: incumplió en contenido neto y etiquetado.
YEMA & CO: no comprobó leyendas “vegano” y “libre de crueldad”.
Algunos productos orgánicos no contienen flúor ni justifican beneficios equivalentes.
Revisa la etiqueta y elige según tus necesidades reales.
Prefiere un pH cercano a 7 para no dañar el esmalte.
No te guíes solo por modas como “natural” o “sin químicos”.
Ante sensibilidad o problemas específicos, consulta a tu dentista.
RPO