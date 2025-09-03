Estilo de Vida

¿Tu hijo hace berrinche? Esta frase puede ayudarte

Esta frase valida emociones y fortalece el vínculo familiar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La crianza puede poner a prueba incluso al adulto más paciente. En momentos de berrinche, enojo o frustración infantil, el psicólogo Jeffrey Bernstein propone una solución simple, pero poderosa: una frase de solo ocho palabras que ayuda a calmar a un niño molesto.

“Veo que estás molesto. Estoy aquí para ti.”

Así lo reveló el especialista en comportamiento infantil a Psychology Today, asegurando que esta afirmación, aunque sencilla, tiene un profundo impacto emocional en los menores.

La frase tiene el poder de validar emociones, reforzar el vínculo afectivo y ofrecer un espacio seguro para que el niño se calme sin sentirse juzgado.

De acuerdo con Bernstein, esta herramienta verbal hace tres cosas esenciales al mismo tiempo:

  1. Reconoce los sentimientos del menor.

  2. Le asegura que no está solo.

  3. Crea un ambiente de calma y contención emocional.

Además, evita respuestas que suelen aumentar la tensión, como “¡cálmate!” o “estás exagerando”, frases que, aunque comunes, generan rechazo y desconexión emocional.

Cuando los niños se sienten escuchados y acompañados, su necesidad de lucha disminuye. La frase propuesta funciona porque transforma un posible conflicto en una oportunidad de cercanía.

Esta frase puede aplicarse en diferentes etapas de desarrollo:

  • En niños pequeños: Usar tono suave, ponerse a su altura y mantener contacto visual.

  • En edad escolar: Respetar su espacio, pero sin perder la conexión emocional.

  • En adolescentes: Evitar confrontaciones. Expresar que estás presente, sin imponer soluciones inmediatas.

Para que esta estrategia sea efectiva, es importante tener en cuenta:

  • Mantener un tono calmado y cálido.

  • Utilizar lenguaje corporal adecuado: agacharse para hablar con los pequeños o simplemente estar cerca sin invadir.

  • No esperar una reacción inmediata. A veces, el solo hecho de decirlo y retirarse permite que el mensaje haga efecto.

  • Evitar buscar soluciones hasta que el menor se haya calmado.

  • Un paso hacia la inteligencia emocional familiar

Aunque la frase no elimina por completo el enojo o la frustración, sí abre la puerta a la regulación emocional. Con el tiempo, los niños aprenden que sus padres no son enemigos, sino aliados incluso en los peores momentos.

Este tipo de herramientas también enseñan a los adultos a responder desde la calma y no desde la desesperación, sembrando así una relación más sólida y empática.

