Tu ex podría estar aquí; así funciona el Registro de Infieles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ha surgido un fenómeno que mezcla curiosidad, catarsis y controversia: el Registro Nacional de Infieles. Nacido en Perú como una simple lista informal, hoy es una plataforma que permite denunciar —de forma anónima— a quienes han sido infieles… o al menos, eso dicen las publicaciones.

Lo que empezó como chisme entre amigos se convirtió en una herramienta de consulta afectiva. La idea inicial fue sencilla: compartir un archivo donde los usuarios podían anotar nombres de presuntos infieles. Pero lo que nadie anticipó fue el apetito colectivo por las historias de engaño, venganza, sospecha o simplemente morbo. El registro creció tanto que migró a una página web con filtros, buscador, y hasta un apartado de “historias destacadas”.

“Todo el contenido es ficticio”, aclara el sitio. Sin embargo, esa advertencia parece más una forma de protección legal que una realidad en la práctica. En redes sociales, múltiples usuarios afirman que reconocieron relatos con detalles demasiado específicos como para ser inventados. Algunos incluso aseguran haber descubierto la infidelidad de sus parejas tras aparecer mencionados en la plataforma.

La interfaz, similar a la de redes sociales como X, permite explorar publicaciones por popularidad, antigüedad o relevancia. Para los más temerarios, hay un buscador en el que basta con escribir un nombre para saber si alguien cercano aparece entre los relatos. Si se desea denunciar, hay un formulario anónimo de hasta 500 caracteres donde se pueden incluir datos como nombre, edad, ocupación, e incluso subir imágenes como supuestas pruebas.

¿Y tú? ¿Has sido infiel o te fueron infiel? ¿Te atreverías a contar tu historia?