Truco viral que mantiene los plátanos amarillos y frescos por varios días

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un método casero, difundido en redes sociales, promete conservar los plátanos frescos, amarillos y firmes durante 16 días, sin necesidad de aditivos ni envolturas de plástico.
Corta los plátanos: no los conserves en racimo.
Guárdalos en un frasco de vidrio con cierre hermético: esto reduce el contacto con el aire y controla el gas etileno que acelera la maduración.
Elige el lugar adecuado: un sitio oscuro, fresco y con temperatura constante (alrededor de 12 °C). Evita la cocina, donde las variaciones térmicas son mayores.
Aunque parezca un simple truco de redes sociales, la explicación tiene base científica. El etileno actúa como una hormona vegetal; al limitar su concentración, se retrasa el envejecimiento del fruto. Así, el método no solo conserva mejor la fruta, sino que reduce el desperdicio alimentario, un problema doméstico y ambiental relevante.
RPO