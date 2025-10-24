Estilo de Vida

Truco viral que mantiene los plátanos amarillos y frescos por varios días

La técnica controla temperatura, luz y gas etileno para frenar la maduración
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un método casero, difundido en redes sociales, promete conservar los plátanos frescos, amarillos y firmes durante 16 días, sin necesidad de aditivos ni envolturas de plástico.

El secreto está en el vidrio y la estabilidad ambiental. El procedimiento es tan simple como ingenioso.

  • Corta los plátanos: no los conserves en racimo.

  • Guárdalos en un frasco de vidrio con cierre hermético: esto reduce el contacto con el aire y controla el gas etileno que acelera la maduración.

  • Elige el lugar adecuado: un sitio oscuro, fresco y con temperatura constante (alrededor de 12 °C). Evita la cocina, donde las variaciones térmicas son mayores.

La eficacia del método radica en controlar tres factores clave: la temperatura, la luz y el etileno, gas natural que las frutas liberan y que desencadena el proceso de maduración. El aislamiento del vidrio actúa como una barrera natural que frena este fenómeno sin necesidad de químicos.

Aunque parezca un simple truco de redes sociales, la explicación tiene base científica. El etileno actúa como una hormona vegetal; al limitar su concentración, se retrasa el envejecimiento del fruto. Así, el método no solo conserva mejor la fruta, sino que reduce el desperdicio alimentario, un problema doméstico y ambiental relevante.

