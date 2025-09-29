Tira menos, ahorra más: consejos para evitar el desperdicio de comida en casa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 29 de septiembre de 2020 se conmemoró por primera vez el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, fecha que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir el desperdicio, especialmente en un contexto global marcado por la pandemia de la COVID-19.

Este día busca generar un cambio en la forma de producir, consumir y valorar los alimentos, recordando que millones de personas en el mundo padecen hambre, mientras grandes cantidades de comida terminan en la basura. La premisa es clara: desperdiciar menos, comer mejor y adoptar un estilo de vida sostenible.

Entre las medidas que se sugieren para lograrlo destacan:

Adoptar una dieta más saludable y sostenible, preparando comidas sencillas y nutritivas.

Comprar solo lo necesario, evitando compras impulsivas y planificando menús semanales.

Elegir frutas y verduras “imperfectas”, ya que, aunque su apariencia no sea estética, su sabor y nutrientes son los mismos.

Almacenar alimentos con sensatez, colocando lo más antiguo al frente y utilizando envases herméticos.

Comprender el etiquetado, diferenciando entre “consumo preferente” y “caducidad”.

Valorar las sobras, reutilizándolas o congelándolas para otra ocasión.

Usar desechos para compost, reduciendo la huella de carbono y devolviendo nutrientes al suelo.

Apoyar a productores locales, lo que fortalece la economía de la comunidad y reduce emisiones por transporte.

Consumir pescado de manera sostenible, optando por especies menos sobreexplotadas.

Ahorrar agua y mantener limpios suelos y ríos, evitando tirar residuos peligrosos que contaminan recursos naturales.

La iniciativa también promueve donar alimentos que de otra forma se desperdiciarían, a través de bancos de comida o aplicaciones que conectan a personas y negocios locales.

Con estas acciones cotidianas, se busca no solo reducir el desperdicio de comida, sino también construir un mundo más justo, sostenible y sin hambre.

RYE-