Tips para no endeudarte en el Buen Fin

Compara precios

Otro tip es que compares precios, ya que en muchos lugares previos al Buen Fin inflan los costos y posteriormente los bajas para que caigas en el engaño de que te están haciendo un descuento.

Cuida tu crédito

Cuida el tiempo que dure el crédito, o sea que no sobrepase la siguiente temporada (que no pase el Buen Fin 2022 y todavía no termines de pagar la deuda del 2021).

Compra lo necesario

Otra de las recomendaciones es que hagas una lista de los productos o servicios que deseas adquirir ¡y que son esenciales!, claro, te puedes dar un gustito, pero siempre toma en cuenta que lo puedes pagar.

Compra segura

Si compras en línea revisa que sea un lugar seguro, busca en la barra de direcciones del buscador y corrobora si la página comienza con “https”, la “s” indica que es segura. Luego, a la izquierda antes del https:// se tiene que ver un icono de un candado o la descripción “este sitio es seguro”. Estos pequeños detallas harán la diferencia para que no roben tus datos de las tarjetas bancarias.