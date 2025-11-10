¿Te sientes engañado por un influencer? Profeco te respalda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las redes sociales están llenas de recomendaciones, pero, ¿qué pasa cuando esas opiniones no nacen de la experiencia genuina, sino de un contrato publicitario que no se revela?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido que este tipo de prácticas, cada vez más comunes entre influencers, pueden constituir publicidad engañosa, especialmente si no se aclara que el contenido fue patrocinado.