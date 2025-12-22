Tatuajes y salud; las condiciones médicas que obligan a decir ¡no!

Enfermedades de la piel activas

Dermatitis, psoriasis, eczema, acné severo o infecciones cutáneas activas son motivos claros para esperar. Tatuar sobre piel enferma puede agravar la afección y alterar el proceso de cicatrización.

Embarazo o lactancia

Aunque no existe evidencia concluyente de daño directo al bebé, los médicos recomiendan evitar tatuajes en esta etapa por el riesgo de infecciones y la falta de estudios sobre la seguridad de las tintas.

Diabetes no controlada

Los niveles elevados de glucosa dificultan la cicatrización y aumentan la probabilidad de infecciones, lo que puede complicar una herida provocada por la aguja.

Sistema inmunológico debilitado

Personas con VIH, cáncer, trasplantes o bajo tratamiento inmunosupresor enfrentan mayor riesgo, ya que su cuerpo tiene menor capacidad para combatir infecciones externas.

Alergias a tintas o metales

Algunos pigmentos contienen metales como níquel o cromo. Las reacciones alérgicas pueden aparecer incluso años después del tatuaje. Realizar pruebas previas es clave.

Infecciones o enfermedades agudas

Fiebre, gripe o infecciones virales y bacterianas son señales para posponer el procedimiento. El cuerpo necesita estar en condiciones óptimas para sanar.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señala que los establecimientos deben contar con áreas de lavado, esterilización y resguardo de material estéril, además de personal capacitado para prevenir riesgos a la salud.