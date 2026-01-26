Starbucks lanza nueva cantimplora, pero sólo para algunos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Starbucks México lanzó este lunes una nueva cantimplora roja como parte de su colección especial de temporada, en exclusiva para los miembros Gold de su programa Starbucks Rewards.
De acuerdo con publicaciones en redes sociales oficiales de la marca, la pieza está disponible únicamente por tiempo limitado y tiene un diseño pensado para “seguir tu ritmo y acompañar tus planes”. Esta edición busca conectar con un público joven, previo a las celebraciones de San Valentín.
La cantimplora ha causado expectativa por su color llamativo, su asociación con la marca Stanley y su posible edición limitada, lo que ha motivado a los seguidores de la marca a buscarla desde temprano en las tiendas participantes.
Hasta el momento, Starbucks no ha confirmado si este artículo estará disponible para el público general en fechas posteriores, por lo que se recomienda a los interesados consultar disponibilidad en tiendas físicas.
