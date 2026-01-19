Skincare 2026: transforma tu piel en un propósito alcanzable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A mitad de enero, mientras los propósitos de Año Nuevo comienzan a consolidarse, muchos optan por comer mejor, ejercitarse o cuidar su salud. Sin embargo, un hábito ha ganado fuerza en los últimos años: el skincare, o cuidado de la piel.

Lejos de ser una moda superficial, esta práctica se ha consolidado como una herramienta de autocuidado que protege la piel a largo plazo.

El rostro está expuesto diariamente a factores que aceleran el envejecimiento: radiación solar sin protección, contaminación, tabaquismo, estrés crónico y productos inadecuados. Estos elementos desbalancean la piel, provocan irritación, deshidratación y líneas de expresión prematuras.