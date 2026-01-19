Estilo de Vida

Skincare 2026: transforma tu piel en un propósito alcanzable

La rutina de skincare ya no es un lujo: basta constancia y productos efectivos
Adoptar un cuidado diario transforma la salud del rostro y retrasa el envejecimiento
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A mitad de enero, mientras los propósitos de Año Nuevo comienzan a consolidarse, muchos optan por comer mejor, ejercitarse o cuidar su salud. Sin embargo, un hábito ha ganado fuerza en los últimos años: el skincare, o cuidado de la piel.

Lejos de ser una moda superficial, esta práctica se ha consolidado como una herramienta de autocuidado que protege la piel a largo plazo.

El rostro está expuesto diariamente a factores que aceleran el envejecimiento: radiación solar sin protección, contaminación, tabaquismo, estrés crónico y productos inadecuados. Estos elementos desbalancean la piel, provocan irritación, deshidratación y líneas de expresión prematuras.

Los expertos recomiendan rutinas simples pero constantes, con productos dermatológicos que respeten la fisiología cutánea y cuenten con activos probados. Por ejemplo:

  • Ácido hipocloroso: calma, purifica y fortalece la barrera cutánea, incluso en pieles sensibles.

  • Péptidos: mejoran la elasticidad, suavizan la textura y apoyan un rostro más uniforme y revitalizado.

Integrar productos que acompañen a la piel en cada etapa permite mantenerla equilibrada y funcional.

Adoptar una rutina informada y consciente convierte el cuidado del rostro en un propósito alcanzable, donde la salud cutánea y la apariencia se fortalecen cada día.

