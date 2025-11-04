Seguro de viaje internacional México: tu protección global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Viajar fuera de México es una experiencia única que puede transformarse en una pesadilla sin la protección adecuada. Si sufres un accidente o adquieres una enfermedad mientras te encuentras en el extranjero y no tienes seguro de viaje, tendrás que cubrir los gastos con fondos propios, lo que puede ser un problema serio ya que en muchas partes del mundo los costos de la atención médica pueden ser muy elevados.

Por eso, contar con un seguro de viaje internacional en México es tan esencial como llevar tu pasaporte.

El gobierno de México no puede pagar cuentas de doctores u hospitales en el extranjero. Por ello, a la hora de viajar, tener un seguro es tan esencial como llevar tu pasaporte.

Por qué necesitas protección internacional desde México

Los viajeros mexicanos enfrentan riesgos específicos al salir del país. Aunque la mayoría de las personas mexicanas que viajan al exterior lo hacen sin tener mayor problema, las Embajadas y Consulados de México brindan atención a muchos que tienen problemas durante su viaje.

En muchos de estos casos, se trata de situaciones médicas derivadas de accidentes, lesiones, enfermedades, intoxicaciones, ataques al corazón y operaciones de emergencia.

Los costos médicos en el extranjero pueden ser devastadores. Una consulta médica rutinaria en Estados Unidos puede costar entre $250 y $350, mientras que un infarto puede alcanzar los $25,000 dólares. Muchos destinos no ofrecen atención gratuita a extranjeros, y los costos hospitalarios pueden superar fácilmente los miles de dólares.

Requisitos migratorios obligatorios

Ciertos países exigen contar con un seguro vigente como requisito de entrada, especialmente en Europa, Canadá y algunos países asiáticos. El seguro internacional para mexicanos no es solo recomendable, sino obligatorio para ingresar a más de 25 países del espacio Schengen.

En muchos países del mundo, el seguro de asistencia en viaje es obligatorio para la entrada de extranjeros en calidad de turistas, estudiantes y, sobre todo, trabajadores e inmigrantes. Incluso en destinos que no requieren este elemento, es muy recomendable contratar una cobertura para garantizar una mayor seguridad y evitar gastos médicos excesivos.