Señales físicas que hablan de tu envejecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Envejecer no significa necesariamente perder calidad de vida. Aunque no existe una fórmula exacta para predecir cómo será tu salud en el futuro, especialistas en actividad física y geriatría coinciden en que hay pruebas sencillas que pueden darte una idea clara de cómo estás hoy y hacia dónde te diriges.

Estas evaluaciones miden fuerza, equilibrio, movilidad y condición cardiovascular, factores clave para mantener la independencia y reducir el riesgo de caídas o enfermedades conforme pasan los años.