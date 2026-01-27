Señales físicas que hablan de tu envejecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Envejecer no significa necesariamente perder calidad de vida. Aunque no existe una fórmula exacta para predecir cómo será tu salud en el futuro, especialistas en actividad física y geriatría coinciden en que hay pruebas sencillas que pueden darte una idea clara de cómo estás hoy y hacia dónde te diriges.
Estas evaluaciones miden fuerza, equilibrio, movilidad y condición cardiovascular, factores clave para mantener la independencia y reducir el riesgo de caídas o enfermedades conforme pasan los años.
Siéntate y levántate del suelo
Evalúa fuerza, equilibrio y flexibilidad.
Se califica sobre 10 puntos.
Usar manos, rodillas o perder estabilidad resta puntos.
Un puntaje bajo se ha asociado con mayor riesgo de caídas y mortalidad.
Velocidad al caminar
Caminar 4 metros a tu paso normal puede decir mucho sobre tu salud.
Lo ideal es al menos 1.2 m/s.
Una marcha más lenta puede ser señal de problemas musculares, nerviosos o cardiovasculares.
Fuerza de agarre
Refleja qué tan activa es una persona en su vida diaria.
Se relaciona con la independencia y la capacidad de realizar tareas básicas.
Puede evaluarse en casa con ejercicios de carga progresiva, siempre con precaución.
Pararte en una sola pierna
Mide equilibrio y riesgo de caídas.
El objetivo mínimo es 10 segundos por pierna.
Fallar en esta prueba se ha vinculado con mayor riesgo de mortalidad en adultos mayores.
RPO