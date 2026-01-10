¿Sabes reconocer la violencia hacia la diversidad sexual? Conoce el Diversifómetro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de visibilizar las distintas formas de violencia que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género, la Secretaría del Bienestar de Michoacán dio a conocer el “Diversifómetro”, una herramienta visual que permite identificar conductas violentas, desde las más sutiles hasta las que ponen en riesgo la vida.
A través de un diseño tipo termómetro, el material clasifica en tres niveles las agresiones que pueden sufrir personas LGBT+, desde burlas por orientación sexual o identidad de género, hasta crímenes de odio o desapariciones forzadas.
El primer nivel, en color amarillo, alerta sobre violencias presentes pero comúnmente normalizadas, como bromas, uso incorrecto de pronombres o negación de la identidad.
El segundo nivel, en color naranja, llama a reaccionar y denunciar actos como acoso, violencia psicológica o física, y la negación de servicios médicos o laborales.
El nivel más alto, en rojo, alerta sobre situaciones graves como abusos sexuales, privación de la libertad y otras violaciones a derechos humanos.
La campaña, difundida bajo el lema “Nombrar la violencia es el primer paso para defender los derechos”, busca que la ciudadanía reconozca estos actos y sepa cuándo pedir ayuda o denunciar. El material también promueve el respeto, la inclusión y la no discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ en todos los ámbitos.
BCT