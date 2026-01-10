¿Sabes reconocer la violencia hacia la diversidad sexual? Conoce el Diversifómetro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de visibilizar las distintas formas de violencia que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género, la Secretaría del Bienestar de Michoacán dio a conocer el “Diversifómetro”, una herramienta visual que permite identificar conductas violentas, desde las más sutiles hasta las que ponen en riesgo la vida.

A través de un diseño tipo termómetro, el material clasifica en tres niveles las agresiones que pueden sufrir personas LGBT+, desde burlas por orientación sexual o identidad de género, hasta crímenes de odio o desapariciones forzadas.