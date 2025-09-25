Sábanas sucias: riesgos para tu salud y cómo evitarlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cama es uno de los espacios más íntimos y esenciales de la vida cotidiana. En ella pasamos cerca de un tercio de nuestra existencia, por lo que su higiene no es un tema menor: la frecuencia con la que cambiamos las sábanas puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y problemas de salud.

De acuerdo con dermatólogos y microbiólogos, lo recomendable es cambiar las sábanas al menos una vez por semana. A los siete días, la acumulación de células muertas, humedad y fluidos corporales genera un entorno ideal para la proliferación de bacterias y ácaros del polvo, responsables de alergias, rinitis e incluso crisis asmáticas.

En climas cálidos y húmedos, o durante el verano, la sudoración incrementa y el lavado debe realizarse cada cinco días. Este hábito básico no solo protege la salud de la piel, también cuida las vías respiratorias y asegura un entorno más higiénico para dormir.