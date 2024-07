Rosy Jiménez, bióloga, madre de familia, maestra y consultora de Natura

Una vez que comenzó su faceta dentro de Natura, afirmó que los primeros años fueron un poco complicados, por el hecho de que aún estaba la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, por lo que se vio obligada a iniciar el negocio de manera virtual al 100 por ciento, pero dijo sentirse acompañada, ya que la empresa la apoyó con todo lo necesario para emprender con las ventas.

Rosy platicó que tras las horas en la computadora, dando clases virtuales y las pérdidas humanas que se dieron en la pandemia, Natura se convirtió para ella en una especie de válvula de escape, en donde podía conectar con la gente.

"Al principio fue difícil, por la pandemia pasaba bastantes horas sentada, mi vida era frente a la computadora y Natura para mí fue un desfogue, una distracción, una manera de salir de ese estrés de las clases virtuales, de que familias perdían familiares. Y cada vez que iba conociendo más a Natura, me fue convenciendo al grado de que aquí sigo", puntualizó Rosy.

Aunado a lo anterior, afirmó que el modelo de negocio de esta empresa es amigable para las consultoras, quienes no se sienten presionadas y pueden iniciar con una baja inversión.

"Yo creo que la pasión que le pongo a la venta de los productos de Natura y pertenecer a la empresa parte de una pasión, me gusta y siempre lo digo, me gusta hacerlo, me llena y me conecta, me permite sentir que estoy siendo parte de la visión y misión de la empresa. Analicé el modelo de negocio, que me hizo no sentir más presión, ha sido hasta ahora un negocio que puedo llevar a cabo donde que voy, al ritmo que yo quiero, yo soy maestra, mamá, tenemos una veterinaria también, realizo la meta de Natura y me gusta hacerlo", agregó.