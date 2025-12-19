Romeritos 2025: cuánto cuesta preparar este clásico navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los romeritos, no escapan al impacto de la inflación y los precios variables de fin de año. ¿Cuánto cuesta prepararlos en 2025? Aquí te lo contamos, peso por peso.

Este es un análisis actualizado sobre cuánto cuesta preparar romeritos para la Navidad 2025, uno de los platillos más emblemáticos de estas fechas.

De acuerdo con la receta tradicional difundida por la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los romeritos se preparan con: