Romeritos 2025: cuánto cuesta preparar este clásico navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los romeritos, no escapan al impacto de la inflación y los precios variables de fin de año. ¿Cuánto cuesta prepararlos en 2025? Aquí te lo contamos, peso por peso.
Este es un análisis actualizado sobre cuánto cuesta preparar romeritos para la Navidad 2025, uno de los platillos más emblemáticos de estas fechas.
De acuerdo con la receta tradicional difundida por la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los romeritos se preparan con:
Romeritos (quelites)
Papas
Camarones secos
Mole
Nopales
Chocolate (opcional)
Con base en la plataforma Quién es Quién en los Precios, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estos son los costos promedio en supermercados de la Ciudad de México:
Romeritos (1 kg)
Precio promedio: $22.80
Papa (1 kg)
Precio promedio: $26.60
Camarón seco
Desde $59.00 (150 g) hasta casi $70.00, dependiendo marca y tienda
Mole en pasta (235 g)
Precio promedio: $47.20
Nopales (1 kg)
Precio promedio: $41.70
Chocolate en tablilla
Precio promedio: $151.80
El total aproximado
Usando cantidades mínimas de cada ingrediente, el costo base para preparar romeritos en Navidad 2025 es de al menos $290.10 pesos, sin incluir el camarón seco, cuyo precio es el más inestable y puede elevar considerablemente el gasto final.
RPO