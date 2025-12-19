Estilo de Vida

Romeritos 2025: cuánto cuesta preparar este clásico navideño

El costo base ronda los 290 pesos, sin incluir camarón seco
Los precios varían según supermercado y marca, de acuerdo con Profeco
Los precios varían según supermercado y marca, de acuerdo con ProfecoESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los romeritos, no escapan al impacto de la inflación y los precios variables de fin de año. ¿Cuánto cuesta prepararlos en 2025? Aquí te lo contamos, peso por peso.

Este es un análisis actualizado sobre cuánto cuesta preparar romeritos para la Navidad 2025, uno de los platillos más emblemáticos de estas fechas.

De acuerdo con la receta tradicional difundida por la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los romeritos se preparan con:

  • Romeritos (quelites)

  • Papas

  • Camarones secos

  • Mole

  • Nopales

  • Chocolate (opcional)

¿Cuánto cuesta hacer romeritos en 2025?

Con base en la plataforma Quién es Quién en los Precios, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estos son los costos promedio en supermercados de la Ciudad de México:

  • Romeritos (1 kg)

  • Precio promedio: $22.80

  • Papa (1 kg)

  • Precio promedio: $26.60

  • Camarón seco

  • Desde $59.00 (150 g) hasta casi $70.00, dependiendo marca y tienda

  • Mole en pasta (235 g)

  • Precio promedio: $47.20

  • Nopales (1 kg)

  • Precio promedio: $41.70

  • Chocolate en tablilla

  • Precio promedio: $151.80

  • El total aproximado

Usando cantidades mínimas de cada ingrediente, el costo base para preparar romeritos en Navidad 2025 es de al menos $290.10 pesos, sin incluir el camarón seco, cuyo precio es el más inestable y puede elevar considerablemente el gasto final.

Te puede interesar:
¿Qué mole comprar? Profeco califica los favoritos de México
Los precios varían según supermercado y marca, de acuerdo con Profeco

RPO

Navidad
cena navideña
romeritos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com