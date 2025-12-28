Regalos con responsabilidad: elige juguetes que no pongan en riesgo a los niños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En temporada de regalos, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la compra de juguetes didácticos dirigidos a bebés y menores en edad preescolar, con el fin de fomentar su desarrollo y evitar riesgos a la salud.

Los consejos están enfocados en la seguridad y estimulación adecuada para los menores, y exhortan a madres, padres y cuidadores a considerar aspectos clave antes de elegir un juguete.