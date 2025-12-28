Regalos con responsabilidad: elige juguetes que no pongan en riesgo a los niños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En temporada de regalos, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la compra de juguetes didácticos dirigidos a bebés y menores en edad preescolar, con el fin de fomentar su desarrollo y evitar riesgos a la salud.
Los consejos están enfocados en la seguridad y estimulación adecuada para los menores, y exhortan a madres, padres y cuidadores a considerar aspectos clave antes de elegir un juguete.
Elige juguetes acordes a su edad que favorezcan el lenguaje y la creatividad.
Si se trata de bicicletas, patines o patinetas, deben incluir equipo de protección adecuado.
Evita juguetes de carácter bélico, ya que pueden fomentar conductas agresivas.
Revisa que no estén rotos o tengan puntas filosas que representen peligro.
No obsequies juguetes con piezas pequeñas, especialmente para menores de tres años, ya que podrían provocar asfixia.
Asegúrate de que sean resistentes y fáciles de limpiar, lo cual también contribuye a su durabilidad y seguridad.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil resaltó que estos criterios ayudan a prevenir accidentes en el hogar y fomentan un juego saludable.
BCT