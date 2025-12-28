Estilo de Vida

VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En temporada de regalos, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la compra de juguetes didácticos dirigidos a bebés y menores en edad preescolar, con el fin de fomentar su desarrollo y evitar riesgos a la salud.

Los consejos están enfocados en la seguridad y estimulación adecuada para los menores, y exhortan a madres, padres y cuidadores a considerar aspectos clave antes de elegir un juguete.

Regalos con responsabilidad: elige juguetes que no pongan en riesgo a los niños

Recomendaciones para regalar juguetes seguros:

  1. Elige juguetes acordes a su edad que favorezcan el lenguaje y la creatividad.

  2. Si se trata de bicicletas, patines o patinetas, deben incluir equipo de protección adecuado.

  3. Evita juguetes de carácter bélico, ya que pueden fomentar conductas agresivas.

  4. Revisa que no estén rotos o tengan puntas filosas que representen peligro.

  5. No obsequies juguetes con piezas pequeñas, especialmente para menores de tres años, ya que podrían provocar asfixia.

  6. Asegúrate de que sean resistentes y fáciles de limpiar, lo cual también contribuye a su durabilidad y seguridad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil resaltó que estos criterios ayudan a prevenir accidentes en el hogar y fomentan un juego saludable.

niños
Bebés
Juguetes seguros
prevención infantil

