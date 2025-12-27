Recalentado navideño: ¿cuánto tiempo puedes comerlo sin riesgo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las fiestas decembrinas, comienza una de las tradiciones más esperadas: el recalentado navideño. Ese momento en el que los platillos de Nochebuena vuelven a la mesa, una y otra vez, en forma de desayunos, comidas o cenas.
El recalentado consiste en calentar alimentos que ya fueron cocinados previamente, especialmente después de celebraciones como Navidad y Año Nuevo. Esta costumbre ayuda a evitar el desperdicio de comida, ahorrar dinero y extender un poco más el sabor de la temporada festiva.
Recalentar no solo tiene un valor económico y afectivo, también es una práctica de seguridad alimentaria. Llevar los alimentos a una temperatura adecuada permite eliminar bacterias que podrían haberse desarrollado durante su enfriamiento o almacenamiento, como la Salmonella, E. coli, Listeria y Clostridium perfringens.
Evita estos errores comunes:
No recalientes un platillo más de una vez.
No dejes la comida cocida a temperatura ambiente por más de dos horas.
No guardes alimentos muy calientes directamente en el refrigerador.
¿Cuánto tiempo dura el recalentado?
Platos cocinados: de 1 a 3 días en refrigeración.
Alimentos delicados (mariscos o carnes suaves): consumir en menos de 24 horas.
Después de 3 días, aumenta el riesgo de intoxicación.
Signos de que ya no sirve:
Mal olor, textura viscosa, cambios de color.
Presencia de espuma o burbujas sin calentar.
Tapas de contenedores infladas.
Si identificas alguna de estas señales, lo mejor es desechar el alimento. La intoxicación alimentaria puede ser grave.
Microondas: Cubre con tapa o plástico perforado. Remueve a mitad del tiempo.
Estufa: Usa fuego medio-alto y mueve constantemente.
Horno: Ideal para platillos horneados o con costra. Usa 175–200 °C.
Usa recipientes herméticos y sin llenar completamente.
Anota la fecha de preparación.
Si no vas a consumirlo pronto, congélalo: los alimentos duran de 2 a 3 meses en congelación.
Divide en porciones individuales. Así, solo recalientas lo necesario.
BCT