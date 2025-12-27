Recalentado navideño: ¿cuánto tiempo puedes comerlo sin riesgo?

Estilo de Vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las fiestas decembrinas, comienza una de las tradiciones más esperadas: el recalentado navideño. Ese momento en el que los platillos de Nochebuena vuelven a la mesa, una y otra vez, en forma de desayunos, comidas o cenas.

¿Qué es el recalentado?

El recalentado consiste en calentar alimentos que ya fueron cocinados previamente, especialmente después de celebraciones como Navidad y Año Nuevo. Esta costumbre ayuda a evitar el desperdicio de comida, ahorrar dinero y extender un poco más el sabor de la temporada festiva.

¿Por qué es importante recalentar bien?

Recalentar no solo tiene un valor económico y afectivo, también es una práctica de seguridad alimentaria. Llevar los alimentos a una temperatura adecuada permite eliminar bacterias que podrían haberse desarrollado durante su enfriamiento o almacenamiento, como la Salmonella, E. coli, Listeria y Clostridium perfringens.

Evita estos errores comunes:

  • No recalientes un platillo más de una vez.

  • No dejes la comida cocida a temperatura ambiente por más de dos horas.

  • No guardes alimentos muy calientes directamente en el refrigerador.

¿Cuánto tiempo dura el recalentado?

  • Platos cocinados: de 1 a 3 días en refrigeración.

  • Alimentos delicados (mariscos o carnes suaves): consumir en menos de 24 horas.

  • Después de 3 días, aumenta el riesgo de intoxicación.

Signos de que ya no sirve:

  • Mal olor, textura viscosa, cambios de color.

  • Presencia de espuma o burbujas sin calentar.

  • Tapas de contenedores infladas.

Si identificas alguna de estas señales, lo mejor es desechar el alimento. La intoxicación alimentaria puede ser grave.

¿Cómo recalentar correctamente?

Microondas: Cubre con tapa o plástico perforado. Remueve a mitad del tiempo.
Estufa: Usa fuego medio-alto y mueve constantemente.
Horno: Ideal para platillos horneados o con costra. Usa 175–200 °C.

Tips para almacenar de forma segura:

  • Usa recipientes herméticos y sin llenar completamente.

  • Anota la fecha de preparación.

  • Si no vas a consumirlo pronto, congélalo: los alimentos duran de 2 a 3 meses en congelación.

  • Divide en porciones individuales. Así, solo recalientas lo necesario.

