Recalentado navideño: ¿cuánto tiempo puedes comerlo sin riesgo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de las fiestas decembrinas, comienza una de las tradiciones más esperadas: el recalentado navideño. Ese momento en el que los platillos de Nochebuena vuelven a la mesa, una y otra vez, en forma de desayunos, comidas o cenas.

¿Qué es el recalentado?

El recalentado consiste en calentar alimentos que ya fueron cocinados previamente, especialmente después de celebraciones como Navidad y Año Nuevo. Esta costumbre ayuda a evitar el desperdicio de comida, ahorrar dinero y extender un poco más el sabor de la temporada festiva.