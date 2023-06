Rebajas en Morelia empiezan el miércoles en estas marcas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y en esta ocasión el tiempo de los descuentos de nuestras marcas low cost favoritas ya empieza.

Y es que hace unas horas se confirmaron las primeras rebajas de las firmas del fast fashion más famosas en el mundo.

Así, Massimo Dutti dio a conocer que en su tienda física y virtual las rebajas dan inicio el 14 de junio a las 22 horas tiempo de México.

Mientras que en otras, que son hermanas de la marca española, y pertenecientes a Inditex, las rebajas iniciarían el 15 de junio de manera física.

Tal es el caso de Bershka, ZARA y Pull&Bear, que apenas hace unos días lanzaron promos que se mantienen aún con hasta -50% de descuento en artículos seleccionados.

Para todos los casos, te sugerimos que tengas lista tu cesta.