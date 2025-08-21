Estilo de Vida

Rare Beauty, de Selena Gomez, lanza brillo labial de Tajín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca de cosméticos Rare Beauty, fundada por la actriz y cantante Selena Gomez, sorprendió este jueves con el lanzamiento de un set de maquillaje en colaboración con la marca mexicana Tajín, reconocida mundialmente por su mezcla de chile, sal y limón.

La edición limitada, disponible en plataformas como Sephora.com y RareBeauty.com, incluye dos productos tamaño completo:

  • El Soft Pinch Liquid Blush en tono “Chamoy”, un rubor líquido de acabado natural con un color café rojizo profundo.

  • El Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono “Clásico”, un brillo labial de tono terracota con destellos dorados y cobrizos, de textura hidratante y acabado tipo espejo.

La estética de ambos productos está inspirada en los vibrantes tonos del sazonador Tajín Clásico y la salsa Tajín Chamoy, elementos icónicos de la gastronomía mexicana.

La colaboración no solo resalta el gusto personal de Selena Gomez por el picante, sino que también busca retribuir a la comunidad. Parte de las ganancias serán destinadas al Rare Impact Fund, enfocado en la salud mental juvenil, y a la Escuela Nacional de Cerámica en México.

La reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente positiva. Usuarios destacan que, a diferencia de otras colaboraciones de celebridades, esta tiene coherencia cultural y visual. Algunos comentarios en Reddit señalan que el tono del rubor “Chamoy” es especialmente favorecedor para pieles latinas y oliva neutra.

El set tiene un precio de 30 dólares y estará disponible hasta agotar existencias.

labial
selena gomez
Rare Beauty

