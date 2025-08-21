Rare Beauty, de Selena Gomez, lanza brillo labial de Tajín

La estética de ambos productos está inspirada en los vibrantes tonos del sazonador Tajín Clásico y la salsa Tajín Chamoy, elementos icónicos de la gastronomía mexicana.

La colaboración no solo resalta el gusto personal de Selena Gomez por el picante, sino que también busca retribuir a la comunidad. Parte de las ganancias serán destinadas al Rare Impact Fund, enfocado en la salud mental juvenil, y a la Escuela Nacional de Cerámica en México.

La reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente positiva. Usuarios destacan que, a diferencia de otras colaboraciones de celebridades, esta tiene coherencia cultural y visual. Algunos comentarios en Reddit señalan que el tono del rubor “Chamoy” es especialmente favorecedor para pieles latinas y oliva neutra.