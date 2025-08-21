Rare Beauty, de Selena Gomez, lanza brillo labial de Tajín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La marca de cosméticos Rare Beauty, fundada por la actriz y cantante Selena Gomez, sorprendió este jueves con el lanzamiento de un set de maquillaje en colaboración con la marca mexicana Tajín, reconocida mundialmente por su mezcla de chile, sal y limón.
La edición limitada, disponible en plataformas como Sephora.com y RareBeauty.com, incluye dos productos tamaño completo:
El Soft Pinch Liquid Blush en tono “Chamoy”, un rubor líquido de acabado natural con un color café rojizo profundo.
El Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono “Clásico”, un brillo labial de tono terracota con destellos dorados y cobrizos, de textura hidratante y acabado tipo espejo.
La estética de ambos productos está inspirada en los vibrantes tonos del sazonador Tajín Clásico y la salsa Tajín Chamoy, elementos icónicos de la gastronomía mexicana.
La colaboración no solo resalta el gusto personal de Selena Gomez por el picante, sino que también busca retribuir a la comunidad. Parte de las ganancias serán destinadas al Rare Impact Fund, enfocado en la salud mental juvenil, y a la Escuela Nacional de Cerámica en México.
La reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente positiva. Usuarios destacan que, a diferencia de otras colaboraciones de celebridades, esta tiene coherencia cultural y visual. Algunos comentarios en Reddit señalan que el tono del rubor “Chamoy” es especialmente favorecedor para pieles latinas y oliva neutra.
El set tiene un precio de 30 dólares y estará disponible hasta agotar existencias.
rmr