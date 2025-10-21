¡Queremos todo! Louis Vuitton lanza colección de bolsos Capucines con Takashi Murakami

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La firma de lujo francesa Louis Vuitton ha presentado su más reciente colaboración con el reconocido artista japonés Takashi Murakami, como parte de la edición más reciente de su colección Artycapucines.
La propuesta reúne lo mejor del arte contemporáneo y la moda, con once nuevas piezas que reinterpretan el icónico bolso Capucines.
Cada diseño fusiona el característico estilo visual de Murakami —incluidos sus famosos smiling flowers y el Monogram Multicolore— con el meticuloso savoir-faire artesanal de la maison francesa.
Las bolsas serán reveladas esta semana durante la feria Art Basel Paris, uno de los encuentros de arte más prestigiosos del mundo.
Entre las piezas destaca el Capucines BB Golden Garden, decorado con láminas doradas, motivos florales y detalles esmaltados que evocan el universo visual del artista japonés.
Louis Vuitton ha descrito esta nueva entrega como una “transfiguración singular” que transforma el arte juguetón de Murakami en accesorios de alta gama mediante adornos hechos a mano y técnicas de pintura artesanal.
Descubre las piezas de colección en http://on.louisvuitton.com/6187AA35U
RYE-