¡Queremos todo! Louis Vuitton lanza colección de bolsos Capucines con Takashi Murakami

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La firma de lujo francesa Louis Vuitton ha presentado su más reciente colaboración con el reconocido artista japonés Takashi Murakami, como parte de la edición más reciente de su colección Artycapucines.

La propuesta reúne lo mejor del arte contemporáneo y la moda, con once nuevas piezas que reinterpretan el icónico bolso Capucines.