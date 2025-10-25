¡Que tus flores no terminen en la basura! Haz composta con cempasúchil en 4 pasos

Las primeras seis semanas es importante observar si tu composta está trabajando, solo introduce una varilla o cualquier otro material de metal durante 10 segundos, retíralo y con cuidado toca, si está “caliente” es señal de que el proceso va perfecto.

Después de seis semanas haz un volteo de tu composta para recircular la materia orgánica y la degradación sea pareja. El abono estará listo de tres a cuatro meses y sabrás identificarlo cuando tenga una textura uniforme, color café y huela a tierra mojada o tierra de monte.

La Secma recuerda que elaborar composta casera ayuda a reducir los residuos sólidos y mejorar la calidad de los suelos.

