¿Qué fibra de cocina comprar? Profeco revela las más resistentes y antibacterianas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para muchos hogares, las fibras de cocina son un utensilio indispensable para mantener limpios los trastes y cuidar las superficies. Conscientes de su uso cotidiano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad para evaluar su resistencia, absorción y propiedades antibacterianas.

El análisis, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), incluyó 45 productos, de los cuales 31 son fibras con esponja y 14 fibras simples o con centro de esponja. Además de comprobar que la información comercial fuera veraz, se evaluó el rayado sobre superficies, resistencia al desgaste, absorción de líquidos y actividad antibacteriana.