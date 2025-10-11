Estilo de Vida

¿Qué fibra de cocina comprar? Profeco revela las más resistentes y antibacterianas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para muchos hogares, las fibras de cocina son un utensilio indispensable para mantener limpios los trastes y cuidar las superficies. Conscientes de su uso cotidiano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad para evaluar su resistencia, absorción y propiedades antibacterianas.

El análisis, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), incluyó 45 productos, de los cuales 31 son fibras con esponja y 14 fibras simples o con centro de esponja. Además de comprobar que la información comercial fuera veraz, se evaluó el rayado sobre superficies, resistencia al desgaste, absorción de líquidos y actividad antibacteriana.

¿Cuáles fueron las mejores marcas?

Las fibras que obtuvieron calificación Excelente en todas las pruebas fueron:

Fibras con esponja:

  • Great Value fibra esponja de celulosa

  • Ke Precio fibra esponja

Fibras simples o con centro de esponja:

  • Chedraui Esponja multiusos

  • Ecoclean By Fregón

  • Fibrotón

  • Fregón Scrubbing sponge

  • Scotch-Brite Esponja recubierta

  • Scrub Daddy Scour daddy

¿Qué marcas fallaron?

Profeco advirtió que cinco fibras con esponja que se anuncian como antibacterianas no cumplieron con esa propiedad:

  • Corazzi Arcobaleno

  • Great Value Fibra esponja

  • Scotch-Brite Extrema

  • Scotch-Brite Limpieza pesada

  • Virutex Esponja multiusos

Las que mejor absorben líquido

Gracias a su diseño, las fibras con esponja demostraron una mayor capacidad de absorción. Entre las mejor evaluadas están:

  • Ke Precio

  • Scrub Daddy Scrub Mommy

  • Chedraui Esponja grande

  • Vileda Ultra fresh salvauñas

  • Corazzi Arcobaleno y Holder Sponge

  • Reynera Value Pack

  • Scotch-Brite Extrema

Las más resistentes al desgaste

En cuanto a durabilidad, destacaron:

Resistencia total: Great Value fibra esponja de celulosa y Ke Precio

Resistencia de la fibra: Chedraui, Corazzi No Scratch, Scotch-Brite, Vileda y Virutex

¿Rayaron los trastes?

Profeco detectó que 22 modelos no rayaron superficies antiadherentes incluso tras uso intensivo. Algunas marcas destacadas:

  • Great Value (varias presentaciones)

  • Scrub Daddy

  • Magitel

  • Virutex

  • Ecoclean

  • Fregón

  • Fibrotón

  • Precíssimo

Recomendaciones de Profeco

La Procuraduría recomienda tener distintas fibras para cada tipo de superficie, evitar usarlas en utensilios delicados si están muy abrasivas y no comprar empaques abiertos o dañados.

