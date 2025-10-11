¿Qué fibra de cocina comprar? Profeco revela las más resistentes y antibacterianas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para muchos hogares, las fibras de cocina son un utensilio indispensable para mantener limpios los trastes y cuidar las superficies. Conscientes de su uso cotidiano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad para evaluar su resistencia, absorción y propiedades antibacterianas.
El análisis, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC), incluyó 45 productos, de los cuales 31 son fibras con esponja y 14 fibras simples o con centro de esponja. Además de comprobar que la información comercial fuera veraz, se evaluó el rayado sobre superficies, resistencia al desgaste, absorción de líquidos y actividad antibacteriana.
Las fibras que obtuvieron calificación Excelente en todas las pruebas fueron:
Great Value fibra esponja de celulosa
Ke Precio fibra esponja
Chedraui Esponja multiusos
Ecoclean By Fregón
Fibrotón
Fregón Scrubbing sponge
Scotch-Brite Esponja recubierta
Scrub Daddy Scour daddy
Profeco advirtió que cinco fibras con esponja que se anuncian como antibacterianas no cumplieron con esa propiedad:
Corazzi Arcobaleno
Great Value Fibra esponja
Scotch-Brite Extrema
Scotch-Brite Limpieza pesada
Virutex Esponja multiusos
Gracias a su diseño, las fibras con esponja demostraron una mayor capacidad de absorción. Entre las mejor evaluadas están:
Ke Precio
Scrub Daddy Scrub Mommy
Chedraui Esponja grande
Vileda Ultra fresh salvauñas
Corazzi Arcobaleno y Holder Sponge
Reynera Value Pack
Scotch-Brite Extrema
Resistencia total: Great Value fibra esponja de celulosa y Ke Precio
Resistencia de la fibra: Chedraui, Corazzi No Scratch, Scotch-Brite, Vileda y Virutex
Profeco detectó que 22 modelos no rayaron superficies antiadherentes incluso tras uso intensivo. Algunas marcas destacadas:
Great Value (varias presentaciones)
Scrub Daddy
Magitel
Virutex
Ecoclean
Fregón
Fibrotón
Precíssimo
La Procuraduría recomienda tener distintas fibras para cada tipo de superficie, evitar usarlas en utensilios delicados si están muy abrasivas y no comprar empaques abiertos o dañados.
