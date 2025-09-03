PULL&BEAR Morelia cambia cajeros humanos por autocobro; así luce ahora

Platicamos con un chavo del STAFF, que dijo a MIMORELIA.COM que PULL&BEAR no cerrará sus puertas, sino que realiza intervenciones internas como parte de un proceso de modernización. Uno de los cambios más notorios es la sustitución del sistema tradicional de cobro por módulos de autocobro, eliminando el uso de cajeros humanos.

Este nuevo esquema ya había sido adoptado por ZARA Morelia —también parte del grupo Inditex— desde hace al menos un año, lo que sugiere que se trata de una estrategia gradual del grupo para sus marcas en el país.