PULL&BEAR Morelia cambia cajeros humanos por autocobro; así luce ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En días recientes, clientes de PULL&BEAR en el centro comercial Las Américas notaron cambios visibles al interior de la tienda. Aunque algunos pensaron que se trataba de un cierre, la realidad es distinta: el establecimiento continúa operando con normalidad, pero está siendo remodelado.
Platicamos con un chavo del STAFF, que dijo a MIMORELIA.COM que PULL&BEAR no cerrará sus puertas, sino que realiza intervenciones internas como parte de un proceso de modernización. Uno de los cambios más notorios es la sustitución del sistema tradicional de cobro por módulos de autocobro, eliminando el uso de cajeros humanos.
Este nuevo esquema ya había sido adoptado por ZARA Morelia —también parte del grupo Inditex— desde hace al menos un año, lo que sugiere que se trata de una estrategia gradual del grupo para sus marcas en el país.
La transformación también ha ocurrido recientemente en Bershka, otra tienda hermana ubicada en la misma plaza, lo que indica una tendencia de estandarización del modelo de atención en tiendas del grupo.
Fundada en 1991 por el grupo español Inditex, Pull&Bear ofrece moda juvenil con un estilo casual e influencias urbanas. Actualmente, cuenta con más de 970 tiendas en 74 mercados, con ventas en 2024 que alcanzaron 2 mil 469 millones de euros, un crecimiento del 4.6% respecto al año anterior.
En el mercado digital, cerró el último año con ventas en línea cercanas a los mil millones de dólares, consolidándose como una de las marcas más fuertes de Inditex en e-commerce.
RYE-