Estilo de Vida

Propósitos de Año Nuevo que se esfuman; solo 19% de mexicanos los cumple

Metas pequeñas, constancia y disciplina marcan la diferencia para cumplirlos
Hábitos, no solo motivación: la constancia diaria pesa más que el entusiasmo inicial
Hábitos, no solo motivación: la constancia diaria pesa más que el entusiasmo inicialESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la última campanada del año y la copa en alto, millones de mexicanos brindan no solo por lo que fue, sino por lo que esperan ser. Enero comienza cargado de promesas: bajar de peso, ahorrar, viajar, aprender algo nuevo. Sin embargo, la euforia dura poco. La realidad es contundente: siete de cada diez personas abandonan sus propósitos de Año Nuevo antes de que termine enero, y apenas el 19% logra cumplirlos al finalizar el año, de acuerdo con un análisis de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Muchos propósitos carecen de un “por qué” y un “para qué”, lo que provoca que, ante la primera dificultad, se abandonen. A ello se suma la procrastinación, es decir, aplazar tareas importantes hasta que se vuelven una carga imposible.

Los propósitos más comunes en México

  • Bajar de peso y hacer ejercicio, el objetivo número uno cada enero.

  • Ahorrar dinero, pagar deudas y ordenar las finanzas personales.

  • Viajar más, dentro o fuera del país.

  • Aprender algo nuevo, como un idioma, un instrumento o habilidades digitales.

No cumplir los propósitos no solo genera frustración momentánea. Especialistas advierten que puede derivar en ansiedad, estrés, decepción y baja autoestima, afectando la salud mental. En contraste, alcanzar metas —aunque sean pequeñas— incrementa la confianza, la motivación y la percepción positiva del futuro.

Claves para cumplir las metas en 2026

  1. Definir metas claras y alcanzables, con pasos concretos.

  2. Diseñar un plan de acción que divida los objetivos en tareas pequeñas.

  3. Crear hábitos consistentes, más allá de la motivación inicial.

  4. Mantener una mentalidad flexible, aprendiendo de los errores.

  5. Evaluar avances y reconocer logros, incluso los más modestos.

El Año Nuevo no es una varita mágica. Es apenas un punto de partida. La diferencia entre prometer y cumplir se construye día a día, lejos del brindis, pero muy cerca de la disciplina.
Te puede interesar:
No todos brindan; la depresión silenciosa de diciembre
Hábitos, no solo motivación: la constancia diaria pesa más que el entusiasmo inicial

RPO

propósitos de año nuevo
Hábitos y metas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com