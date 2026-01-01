Propósitos de Año Nuevo que se esfuman; solo 19% de mexicanos los cumple

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la última campanada del año y la copa en alto, millones de mexicanos brindan no solo por lo que fue, sino por lo que esperan ser. Enero comienza cargado de promesas: bajar de peso, ahorrar, viajar, aprender algo nuevo. Sin embargo, la euforia dura poco. La realidad es contundente: siete de cada diez personas abandonan sus propósitos de Año Nuevo antes de que termine enero, y apenas el 19% logra cumplirlos al finalizar el año, de acuerdo con un análisis de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Muchos propósitos carecen de un “por qué” y un “para qué”, lo que provoca que, ante la primera dificultad, se abandonen. A ello se suma la procrastinación, es decir, aplazar tareas importantes hasta que se vuelven una carga imposible.