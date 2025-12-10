Profeco revela los 3 mejores microondas para tu cocina

Estilo de Vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El horno de microondas ha evolucionado hasta convertirse en un aliado poderoso para la salud y la eficiencia en el hogar. Y ahora, gracias a un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sabemos cuáles son los modelos más recomendables para la cocina mexicana.

A través de un análisis publicado en la edición mensual de la Revista del Consumidor, Profeco examinó varios modelos disponibles en el país, evaluando su eficiencia, seguridad y funcionalidad. Los resultados destacan a tres modelos que brillan por su desempeño y versatilidad:

  • Hamilton Beach D100N30AL-T4 (China)

  • LG MS1143SWM (China)

  • Panasonic NN-ST661S (China)

El informe subraya que estos hornos de microondas sobresalen por su capacidad de descongelación, garantía, y número de funciones de cocción rápida, además de consumir menos electricidad que un horno convencional.

La historia de este invento comienza en 1946, cuando el doctor Percy Spencer, trabajando con radares, descubrió por accidente que las microondas generadas por un magnetrón podían calentar alimentos. Desde entonces, su evolución ha sido constante, y hoy representa una opción rápida, segura y económica para familias mexicanas.

Profeco advierte que nunca debe usarse vacío, y recomienda mantenerlo limpio y sin residuos metálicos para evitar fallas o chispas.

