Profeco revela los 3 mejores microondas para tu cocina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El horno de microondas ha evolucionado hasta convertirse en un aliado poderoso para la salud y la eficiencia en el hogar. Y ahora, gracias a un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sabemos cuáles son los modelos más recomendables para la cocina mexicana.
A través de un análisis publicado en la edición mensual de la Revista del Consumidor, Profeco examinó varios modelos disponibles en el país, evaluando su eficiencia, seguridad y funcionalidad. Los resultados destacan a tres modelos que brillan por su desempeño y versatilidad:
Hamilton Beach D100N30AL-T4 (China)
LG MS1143SWM (China)
Panasonic NN-ST661S (China)
El informe subraya que estos hornos de microondas sobresalen por su capacidad de descongelación, garantía, y número de funciones de cocción rápida, además de consumir menos electricidad que un horno convencional.
RPO