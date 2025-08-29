Profeco revela las mejores marcas de queso amarillo en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El queso americano, conocido popularmente en México como “queso amarillo”, es uno de los ingredientes más comunes en hamburguesas y sándwiches debido a su sabor, textura y facilidad para derretirse. Sin embargo, no se trata de un queso natural, sino de un producto procesado elaborado a partir de mezclas de quesos —como cheddar o colby— junto con emulsionantes, conservadores y colorantes.
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estos alimentos deben contener al menos 51% de queso real para poder comercializarse. Para evaluar su calidad, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 39 marcas disponibles en el mercado mexicano, cuyos resultados fueron publicados en la Revista del Consumidor.
Caperucita
Esmeralda
Fud
Great Value
Kirkland Signature
Kraft Singles Americano
Kraft Singles Supreme
Lala Americano
Member´s Mark
Philadelphia
El queso americano aporta proteínas de origen lácteo y calcio, necesarios para la salud muscular y ósea. No obstante, una sola rebanada puede contener hasta 400 miligramos de sodio, lo que representa un riesgo para quienes padecen hipertensión o buscan reducir el consumo de sal.
Por ello, especialistas y la propia Profeco recomiendan consumirlo ocasionalmente, preferir versiones reducidas en sodio y grasa, y acompañarlo con vegetales frescos.
