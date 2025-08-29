Profeco revela las mejores marcas de queso amarillo en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El queso americano, conocido popularmente en México como “queso amarillo”, es uno de los ingredientes más comunes en hamburguesas y sándwiches debido a su sabor, textura y facilidad para derretirse. Sin embargo, no se trata de un queso natural, sino de un producto procesado elaborado a partir de mezclas de quesos —como cheddar o colby— junto con emulsionantes, conservadores y colorantes.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estos alimentos deben contener al menos 51% de queso real para poder comercializarse. Para evaluar su calidad, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 39 marcas disponibles en el mercado mexicano, cuyos resultados fueron publicados en la Revista del Consumidor.