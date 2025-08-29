Estilo de Vida

Profeco revela las mejores marcas de queso amarillo en México

El queso americano no es natural: es un producto procesado con aditivos
Profeco analizó 39 marcas de queso amarillo y sus imitaciones
Profeco analizó 39 marcas de queso amarillo y sus imitacionesDepositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El queso americano, conocido popularmente en México como “queso amarillo”, es uno de los ingredientes más comunes en hamburguesas y sándwiches debido a su sabor, textura y facilidad para derretirse. Sin embargo, no se trata de un queso natural, sino de un producto procesado elaborado a partir de mezclas de quesos —como cheddar o colby— junto con emulsionantes, conservadores y colorantes.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estos alimentos deben contener al menos 51% de queso real para poder comercializarse. Para evaluar su calidad, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 39 marcas disponibles en el mercado mexicano, cuyos resultados fueron publicados en la Revista del Consumidor.

Los mejores quesos amarillos, según Profeco

  • Caperucita

  • Esmeralda

  • Fud

  • Great Value

  • Kirkland Signature

  • Kraft Singles Americano

  • Kraft Singles Supreme

  • Lala Americano

  • Member´s Mark

  • Philadelphia

El queso americano aporta proteínas de origen lácteo y calcio, necesarios para la salud muscular y ósea. No obstante, una sola rebanada puede contener hasta 400 miligramos de sodio, lo que representa un riesgo para quienes padecen hipertensión o buscan reducir el consumo de sal.

Por ello, especialistas y la propia Profeco recomiendan consumirlo ocasionalmente, preferir versiones reducidas en sodio y grasa, y acompañarlo con vegetales frescos.

Te puede interesar:
Placer con protección; los preservativos mejor calificados por Profeco
Profeco analizó 39 marcas de queso amarillo y sus imitaciones

RPO

Profeco
queso amarilo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com