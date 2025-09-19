Estilo de Vida

Profeco revela las mejores croquetas para tu gato

Una buena dieta felina puede evitar enfermedades costosas y dolorosas
Profeco revela las mejores croquetas para tu gato
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un michi en casa, sabrás que una buena alimentación es la base de su salud. Para ayudarte a elegir la mejor opción, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis a fondo de las croquetas para gato más comunes en el mercado mexicano, y ya publicó su veredicto: calidad, nutrientes y confianza en cada bocado.

Las croquetas para gato no son sólo comida: son salud preventiva. Una dieta adecuada puede evitar problemas de obesidad, deficiencias nutricionales y enfermedades renales, además de reducir las visitas al veterinario.

Según Profeco, “la salud, la energía y el buen aspecto de tu gato dependen en gran medida de su alimentación, que debe ser balanceada y cubrir los requerimientos básicos de tu mascota en función de su edad, tamaño y la actividad que realice”.

El estudio publicado en la Revista del Consumidor evaluó diversos aspectos del alimento seco para gatos:

  • Contenido de proteínas (mínimo 26% en base seca)

  • Grasas saludables (como aceites de pescado, ricos en omega-3 y omega-6)

  • Vitaminas y minerales esenciales (como zinc, fósforo y complejo B)

  • Fibra (para digestión y control de bolas de pelo)

  • Energía aportada

  • Precio

  • Información al consumidor

  • Registro ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) vía SENASICA

Además, recomendó evitar productos con harinas de subproductos y preferir ingredientes principales como pollo, pavo o pescado.

Después de un riguroso análisis en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, las siguientes croquetas fueron calificadas como las mejores:

  • Royal Canin Feline Health Nutrition Indoor Adult

Precio aproximado: $750 por 3.5 kg

Alta densidad nutricional y formulación especializada.

  • Nupec Gato Adulto

Marca mexicana de alta gama.

Fortalece el sistema inmunológico y mejora el pelaje.

Precio: alrededor de $700

  • Hills Science Diet Adult Indoor Cat

Diseñada para gatos que viven en interiores.

Favorece la digestión y mantiene un peso saludable.

El estudio de Profeco se alineó con criterios internacionales, como los del National Research Council (NRC) y la AAFCO, organismos que establecen parámetros nutricionales para alimentos de mascotas en Estados Unidos y otros países.

Revisar la etiqueta, verificar los porcentajes de proteína y grasa, y consultar al veterinario antes de cambiar de marca. Además, asegúrate de complementar las croquetas con agua fresca y, si es necesario, con alimento húmedo.

