Profeco revela las mejores croquetas para tu gato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un michi en casa, sabrás que una buena alimentación es la base de su salud. Para ayudarte a elegir la mejor opción, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis a fondo de las croquetas para gato más comunes en el mercado mexicano, y ya publicó su veredicto: calidad, nutrientes y confianza en cada bocado.

Las croquetas para gato no son sólo comida: son salud preventiva. Una dieta adecuada puede evitar problemas de obesidad, deficiencias nutricionales y enfermedades renales, además de reducir las visitas al veterinario.

Según Profeco, “la salud, la energía y el buen aspecto de tu gato dependen en gran medida de su alimentación, que debe ser balanceada y cubrir los requerimientos básicos de tu mascota en función de su edad, tamaño y la actividad que realice”.