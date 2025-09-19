Profeco revela las mejores croquetas para tu gato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un michi en casa, sabrás que una buena alimentación es la base de su salud. Para ayudarte a elegir la mejor opción, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis a fondo de las croquetas para gato más comunes en el mercado mexicano, y ya publicó su veredicto: calidad, nutrientes y confianza en cada bocado.
Las croquetas para gato no son sólo comida: son salud preventiva. Una dieta adecuada puede evitar problemas de obesidad, deficiencias nutricionales y enfermedades renales, además de reducir las visitas al veterinario.
Según Profeco, “la salud, la energía y el buen aspecto de tu gato dependen en gran medida de su alimentación, que debe ser balanceada y cubrir los requerimientos básicos de tu mascota en función de su edad, tamaño y la actividad que realice”.
Contenido de proteínas (mínimo 26% en base seca)
Grasas saludables (como aceites de pescado, ricos en omega-3 y omega-6)
Vitaminas y minerales esenciales (como zinc, fósforo y complejo B)
Fibra (para digestión y control de bolas de pelo)
Energía aportada
Precio
Información al consumidor
Registro ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) vía SENASICA
Además, recomendó evitar productos con harinas de subproductos y preferir ingredientes principales como pollo, pavo o pescado.
Después de un riguroso análisis en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, las siguientes croquetas fueron calificadas como las mejores:
Royal Canin Feline Health Nutrition Indoor Adult
Precio aproximado: $750 por 3.5 kg
Alta densidad nutricional y formulación especializada.
Nupec Gato Adulto
Marca mexicana de alta gama.
Fortalece el sistema inmunológico y mejora el pelaje.
Precio: alrededor de $700
Hills Science Diet Adult Indoor Cat
Diseñada para gatos que viven en interiores.
Favorece la digestión y mantiene un peso saludable.
El estudio de Profeco se alineó con criterios internacionales, como los del National Research Council (NRC) y la AAFCO, organismos que establecen parámetros nutricionales para alimentos de mascotas en Estados Unidos y otros países.
Revisar la etiqueta, verificar los porcentajes de proteína y grasa, y consultar al veterinario antes de cambiar de marca. Además, asegúrate de complementar las croquetas con agua fresca y, si es necesario, con alimento húmedo.
RPO