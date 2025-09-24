Profeco destapa el secreto de la cátsup que consumes

Profeco destacó que todas las salsas cátsup contienen azúcares añadidos, principalmente glucosa y fructosa, lo que en exceso puede derivar en problemas de salud como sobrepeso y diabetes tipo 2. Una porción pequeña de 15 gramos llega a tener hasta 4 gramos de azúcar.

Además, la institución recordó que este aderezo no sustituye el consumo de vegetales frescos y puede dar una falsa sensación de alimentación “sana”.