Profeco advierte: algunos “yogures” no cumplen lo que prometen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El yogur, uno de los alimentos más consumidos en los hogares mexicanos y asociado tradicionalmente con beneficios digestivos y nutricionales, no siempre es lo que aparenta. Así lo revela el Estudio de Calidad de Yogur 2026, elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, que pone bajo la lupa a 18 productos disponibles en el mercado nacional.
La investigación —realizada entre octubre y noviembre de 2025— evaluó aspectos clave como contenido nutrimental, tipo de grasa, cantidad de microorganismos benéficos, veracidad del etiquetado y cumplimiento de la norma que define qué puede llamarse legalmente yogur en México.
Bové Yogurt Natural sin azúcar
Lala Yogurt Natural sin azúcar
Yoplait Doble Cero Natural y con fresa
Alpura Yogurt Natural con endulzantes deslactosado
Flor de Alfalfa (yogur con fresa): No contiene la cantidad mínima de bacterias lácticas requeridas.
Vaca Blanca (yogurt con fruta de fresa): Contiene grasa vegetal, lo cual invalida su denominación como yogur.
Tres productos —principalmente de la línea Yoplait Doble Cero y uno de Alpura— contienen sucralosa y acesulfame K, edulcorantes no calóricos que no se recomiendan para el consumo infantil, según advierte la Profeco
