Estilo de Vida

Profeco advierte: algunos “yogures” no cumplen lo que prometen

Dos productos incumplen la norma y no deberían llamarse yogur
Profeco advierte: algunos “yogures” no cumplen lo que prometen
Pixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El yogur, uno de los alimentos más consumidos en los hogares mexicanos y asociado tradicionalmente con beneficios digestivos y nutricionales, no siempre es lo que aparenta. Así lo revela el Estudio de Calidad de Yogur 2026, elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, que pone bajo la lupa a 18 productos disponibles en el mercado nacional.

La investigación —realizada entre octubre y noviembre de 2025— evaluó aspectos clave como contenido nutrimental, tipo de grasa, cantidad de microorganismos benéficos, veracidad del etiquetado y cumplimiento de la norma que define qué puede llamarse legalmente yogur en México.

Las mejores marcas de yogur

  • Bové Yogurt Natural sin azúcar

  • Lala Yogurt Natural sin azúcar

  • Yoplait Doble Cero Natural y con fresa

  • Alpura Yogurt Natural con endulzantes deslactosado

Estos productos destacan por contener grasa butírica (propia de la leche), niveles adecuados de calcio y proteínas, así como la cantidad mínima de bacterias lácticas vivas, esenciales para que el yogur tenga beneficios probióticos

Las peores marcas: no cumplen y engañan

  • Flor de Alfalfa (yogur con fresa): No contiene la cantidad mínima de bacterias lácticas requeridas.

  • Vaca Blanca (yogurt con fruta de fresa): Contiene grasa vegetal, lo cual invalida su denominación como yogur.

Además, Profeco identificó que Yoplait “sabor natural” utiliza una denominación que no existe en la norma oficial, por lo que su etiquetado resulta irregular

Tres productos —principalmente de la línea Yoplait Doble Cero y uno de Alpura— contienen sucralosa y acesulfame K, edulcorantes no calóricos que no se recomiendan para el consumo infantil, según advierte la Profeco

Te puede interesar:
El desayuno que cuida tu corazón y tu digestión
Profeco advierte: algunos “yogures” no cumplen lo que prometen

RPO

Profeco
Yogur

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com