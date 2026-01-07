Profeco advierte: algunos “yogures” no cumplen lo que prometen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El yogur, uno de los alimentos más consumidos en los hogares mexicanos y asociado tradicionalmente con beneficios digestivos y nutricionales, no siempre es lo que aparenta. Así lo revela el Estudio de Calidad de Yogur 2026, elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, que pone bajo la lupa a 18 productos disponibles en el mercado nacional.

La investigación —realizada entre octubre y noviembre de 2025— evaluó aspectos clave como contenido nutrimental, tipo de grasa, cantidad de microorganismos benéficos, veracidad del etiquetado y cumplimiento de la norma que define qué puede llamarse legalmente yogur en México.