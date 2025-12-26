Profeco advierte: aerolíneas deben compensarte por retrasos mayores a una hora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las personas consumidoras sus derechos en caso de enfrentar retrasos, cancelaciones o sobreventa de vuelos, situaciones comunes en estas fechas.
De acuerdo con el artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil, si el retraso es por causas atribuibles a la aerolínea —como fallas técnicas, problemas operativos o sobreventa—, las personas afectadas tienen derecho a distintos tipos de compensación, dependiendo del tiempo de espera:
De 1 a 2 horas:
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Descuentos para vuelos futuros
De 2 a 4 horas:
Alimentos, bebidas, acceso a llamadas y correos electrónicos
Compensación parcial (reembolso, vales, descuentos)
Más de 4 horas o cancelación:
Reembolso total (incluyendo tarifa de aeropuerto)
Reubicación sin costo en otro vuelo
Compensación económica mínima del 25% del valor del boleto o trayecto no utilizado
Si no puedes abordar por sobreventa, tienes derecho a:
Ser reubicado en el siguiente vuelo disponible sin costo
Recibir una compensación mínima del 25% del valor del boleto
Llegar con puntualidad y guardar tu comprobante de check-in
Conservar boletos, recibos y cualquier comprobante de gastos adicionales
Consultar las políticas de compensación de cada aerolínea en su sitio web, en mostradores o en el portal oficial de Profeco:
https://profeco.gob.mx/politicasaviacion
Si la aerolínea no respeta tus derechos, puedes acudir a los módulos de Profeco en los aeropuertos o presentar una queja a través de los canales oficiales:
Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722
Correos electrónicos: |
Profeco cuenta con presencia en los aeropuertos de la CDMX, Tulum, Cancún, Santa Lucía (AIFA), Toluca, Guanajuato, Tijuana, Monterrey y Guadalajara, entre otros, algunos de los cuales son usados frecuentemente por pasajeros de Michoacán.
BCT