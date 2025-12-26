Profeco advierte: aerolíneas deben compensarte por retrasos mayores a una hora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las personas consumidoras sus derechos en caso de enfrentar retrasos, cancelaciones o sobreventa de vuelos, situaciones comunes en estas fechas.

De acuerdo con el artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil, si el retraso es por causas atribuibles a la aerolínea —como fallas técnicas, problemas operativos o sobreventa—, las personas afectadas tienen derecho a distintos tipos de compensación, dependiendo del tiempo de espera:

De 1 a 2 horas: Alimentos y bebidas no alcohólicas Descuentos para vuelos futuros

De 2 a 4 horas: Alimentos, bebidas, acceso a llamadas y correos electrónicos Compensación parcial (reembolso, vales, descuentos)

Más de 4 horas o cancelación: Reembolso total (incluyendo tarifa de aeropuerto) Reubicación sin costo en otro vuelo Compensación económica mínima del 25% del valor del boleto o trayecto no utilizado



¿Y si sobrevenden el vuelo?

Si no puedes abordar por sobreventa, tienes derecho a:

Ser reubicado en el siguiente vuelo disponible sin costo

Recibir una compensación mínima del 25% del valor del boleto

¿Qué recomienda Profeco?