Estilo de Vida

Profeco advierte: aerolíneas deben compensarte por retrasos mayores a una hora

Profeco advierte: aerolíneas deben compensarte por retrasos mayores a una hora
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a las personas consumidoras sus derechos en caso de enfrentar retrasos, cancelaciones o sobreventa de vuelos, situaciones comunes en estas fechas.

De acuerdo con el artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil, si el retraso es por causas atribuibles a la aerolínea —como fallas técnicas, problemas operativos o sobreventa—, las personas afectadas tienen derecho a distintos tipos de compensación, dependiendo del tiempo de espera:

  • De 1 a 2 horas:

    • Alimentos y bebidas no alcohólicas

    • Descuentos para vuelos futuros

  • De 2 a 4 horas:

    • Alimentos, bebidas, acceso a llamadas y correos electrónicos

    • Compensación parcial (reembolso, vales, descuentos)

  • Más de 4 horas o cancelación:

    • Reembolso total (incluyendo tarifa de aeropuerto)

    • Reubicación sin costo en otro vuelo

    • Compensación económica mínima del 25% del valor del boleto o trayecto no utilizado

¿Y si sobrevenden el vuelo?

Si no puedes abordar por sobreventa, tienes derecho a:

  • Ser reubicado en el siguiente vuelo disponible sin costo

  • Recibir una compensación mínima del 25% del valor del boleto

¿Qué recomienda Profeco?

  • Llegar con puntualidad y guardar tu comprobante de check-in

  • Conservar boletos, recibos y cualquier comprobante de gastos adicionales

  • Consultar las políticas de compensación de cada aerolínea en su sitio web, en mostradores o en el portal oficial de Profeco:
    https://profeco.gob.mx/politicasaviacion

¿Dónde pedir apoyo?

Si la aerolínea no respeta tus derechos, puedes acudir a los módulos de Profeco en los aeropuertos o presentar una queja a través de los canales oficiales:

  • Teléfonos: 55 5568 8722 y 800 468 8722

  • Correos electrónicos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx | asesoria@profeco.gob.mx

Profeco cuenta con presencia en los aeropuertos de la CDMX, Tulum, Cancún, Santa Lucía (AIFA), Toluca, Guanajuato, Tijuana, Monterrey y Guadalajara, entre otros, algunos de los cuales son usados frecuentemente por pasajeros de Michoacán.

BCT

Profeco
retrasos
cancelaciones
sobreventa
vuelas en México

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com