Profeco aclara: ¿dónde debemos tirar el papel de baño?

Si optas por el bote de basura, asegúrate de que tenga tapa y se vacíe regularmente para mantener la higiene. Desde el punto de vista ambiental, desecharlo en el WC puede ser más conveniente, pero también implica consumo de agua y el procesamiento en plantas de tratamiento.

Profeco evaluó 44 modelos de 21 marcas de papel higiénico, clasificándolos como “buenos”, “muy buenos” o “excelentes”, confirmando que la mayoría de los productos disponibles en México cumplen con los estándares de desintegración requeridos para el inodoro.

La mejor práctica para desechar el papel de baño depende de tu sistema de desagüe y las condiciones de tu localidad, equilibrando higiene, prevención de obstrucciones y cuidado ambiental.