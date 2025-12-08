¿Por qué se arma el árbol de Navidad el 8 de diciembre?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada año, el 8 de diciembre marca el inicio simbólico de la temporada navideña en muchos hogares de Latinoamérica. ¿El motivo? Esta fecha coincide con la celebración religiosa del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una festividad profundamente arraigada en la tradición católica.

El armado del árbol de Navidad se ha convertido en una actividad familiar y cultural, que reúne a chicos y grandes en torno a luces, guirnaldas y esferas. Aunque hoy es una costumbre popular en muchos países, sus orígenes combinan elementos religiosos y paganos.

Una fecha con raíz religiosa

El Día de la Inmaculada Concepción celebra que María fue concebida sin pecado original, según el dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854. En muchos países, esta festividad marca el inicio del Adviento —un período litúrgico de preparación para la Navidad— y se elige como el día oficial para montar el arbolito.