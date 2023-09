¿Por qué el matrimonio está pasado de moda?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos 50 años, el porcentaje de gente casada se ha reducido a la mitad. Lo que hasta hace poco era una institución cultural indiscutible en occidente se ha convertido ahora en un estilo de vida elegido por una minoría, y cada vez son más los jóvenes que lo consideran anticuado e irrelevante. Aunque estos cambios generacionales son complejos y presentan muchos matices, es posible extraer ciertas conclusiones si identificamos las claves que han transformado el conjunto de la sociedad. Resultaría muy interesante analizar qué está pasando en el mundo para que el porcentaje de gente casada no deje de caer.

En este artículo, intentaremos explicar por qué se está produciendo esta tendencia y nos fijaremos en el impacto que puede tener en la sociedad. Y es que, si juntamos la caída de los matrimonios con el aumento del coste de la vida y la subida de los alquileres , la pregunta es obvia: ¿se dirige la sociedad hacia un modo de vida compartido?

Parece que lo de casarse y trabajar en el mismo sitio durante toda la vida son cosa del pasado. Aquellos que continúan casándose lo hacen pasados los 30 años, en un intento por mantener la libertad de movimiento y la flexibilidad que comporta apostar por la carrera profesional en la veintena. Esto empuja a los jóvenes a compartir piso, sobre todo en las grandes ciudades y las áreas urbanas con mayor densidad de población. Aunque lo de compartir piso es muy habitual entre estudiantes, cada vez son más los treintañeros que apuestan por este estilo de vida.

Ello tiene un efecto dominó en la vida social. Por un lado, vivir en una casa con más gente invita a socializar más. Sin embargo, es habitual que las personas que comparten piso se encierren en su pequeño espacio y no socialicen más allá de los espacios comunes del hogar. El coste de la vida no invita a salir mucho, y el aumento del precio del alcohol ha provocado que la gente beba más en casa. Y si ya tienes a un círculo de amigos con los que compartes piso, ya no es necesario salir para conocer gente.

Si tenemos en cuenta los cambios que se han producido en la sociedad, parece comprensible que los matrimonios hayan descendido. Sin duda, la reducción del contacto social es un factor que ha provocado la caída de las relaciones y, por consiguiente, de los matrimonios. Cada vez hay menos gente en los bares, la interacción en redes sociales está sustituyendo a las relaciones interpersonales e incluso muchos cursos se imparten ahora por videollamada. De hecho, algo tan sencillo como jugar a las tragaperras o a la ruleta se desarrolla ahora en casinos online .

El problema es que, aunque ahora conectamos con más gente que nunca, el número de conexiones significativas está cayendo. Además, poder comparar instantáneamente nuestro estado vital con cualquier persona del mundo no conlleva nada bueno para la autoestima o la salud mental . Y si nos falla alguna de estas dos cosas, puede resultar complicado encontrar la energía necesaria para salir e intentar conocer gente nueva. Muy pronto, el contacto social a través de internet se convertirá en la norma, y muchas personas se sentirán solas a pesar de estar rodeadas de gente.

Acabaremos la disertación con una pregunta: ¿es realmente importante la caída en el número de matrimonios? Por un lado, las parejas que se casan y viven juntas contraen un compromiso más serio que aquellas que viven separadas y crean el escenario ideal para tener descendencia y formar una familia. Ahora bien, cada vez son más las parejas que deciden convivir y tener hijos sin necesidad de casarse, por lo que la reducción de los matrimonios no tendría ninguna incidencia en la sociedad.

Sea como sea, será interesante analizar la evolución de este fenómeno en los próximos años y ver si el concepto de pareja o familia se transforma para siempre.

fgmm