Ponche de frutas: la receta que te hará sentir la navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Navidad se acerca, y con ella llegan las tradiciones que nos conectan con nuestras raíces. Una de las más entrañables es, sin duda, la preparación de un buen ponche de frutas, una bebida que, como el espíritu navideño, reconforta y llena de calidez cada rincón del hogar.
El ponche mexicano es un tesoro gastronómico que ha sobrevivido al paso del tiempo, fusionando las frutas de temporada con las especias y sabores que llegaron con la conquista española.
En este delicioso brebaje, las frutas como manzanas, guayabas, tejocotes y piña se combinan con tamarindo, caña de azúcar y pasas, creando una bebida aromática, dulce y ligeramente ácida, ideal para acompañar las frías tardes de diciembre.
6 manzanas medianas
4 guayabas medianas
8 a 10 tejocotes
2 ramitas de canela
1 taza de flor de jamaica seca
½ taza de tamarindo sin cáscara
Piña (al gusto)
Caña (al gusto)
½ taza de pasas chicas
½ taza de pasas grandes
10 litros de agua
½ kilo de azúcar
Lava y desinfecta las frutas. Pela la piña y córtala en cubos.
En una olla grande, agrega los 10 litros de agua y calienta hasta que empiece a hervir.
Añade las ramitas de canela, flor de jamaica, tamarindo, pasas grandes y piña. Cocina por unos minutos.
Mientras tanto, pela la caña y córtala en tiras. Agrégala a la mezcla.
Corta las manzanas, guayabas y tejocotes en mitades y agrégales al ponche.
Incorpora las pasas chicas y el azúcar al gusto.
Deja que hierva a fuego medio, ajustando el dulzor al gusto. Cocina por unos minutos más y sirve caliente.
¿Qué otros ingredientes le agregarías a tu versión de ponche navideño?
RPO