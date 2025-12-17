Ponche de frutas: la receta que te hará sentir la navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Navidad se acerca, y con ella llegan las tradiciones que nos conectan con nuestras raíces. Una de las más entrañables es, sin duda, la preparación de un buen ponche de frutas, una bebida que, como el espíritu navideño, reconforta y llena de calidez cada rincón del hogar.

El ponche mexicano es un tesoro gastronómico que ha sobrevivido al paso del tiempo, fusionando las frutas de temporada con las especias y sabores que llegaron con la conquista española.

En este delicioso brebaje, las frutas como manzanas, guayabas, tejocotes y piña se combinan con tamarindo, caña de azúcar y pasas, creando una bebida aromática, dulce y ligeramente ácida, ideal para acompañar las frías tardes de diciembre.