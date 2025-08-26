Placer con protección; los preservativos mejor calificados por Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El condón es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados en todo el mundo por su eficacia, accesibilidad y practicidad. Y ahora, gracias a un estudio reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya es posible saber cuáles son las marcas mejor calificadas disponibles en el mercado mexicano.
Resistencia del látex
Acabados y textura
Presencia de orificios o defectos
Información en el empaque
Evaluación global de calidad
La institución advierte que no solo basta con usar preservativo, sino que también es vital que éste cumpla con los estándares de calidad adecuados para garantizar su efectividad.
Sico Sensitive, de fabricación alemana
Triángulo, marca mexicana
Do it lovely con aroma a fresa
Do it lovely con aroma a limón
Estos productos fueron catalogados con la etiqueta de “excelente”, cumpliendo satisfactoriamente con todos los estándares: desde la resistencia del látex, hasta la ausencia de rasgaduras visibles, acabados y cumplimiento de la información comercial.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que diariamente se registran 100 millones de relaciones sexuales en el planeta. De estas, aproximadamente un millón concluyen en embarazos no deseados y medio millón con algún contagio de enfermedad de transmisión sexual (ETS). Frente a este panorama, el uso correcto del condón representa una herramienta clave para disfrutar la intimidad con responsabilidad.
Además de evitar riesgos médicos como infecciones o embarazos no planeados, usar condón promueve relaciones sexuales más seguras y placenteras, especialmente en parejas jóvenes que buscan métodos no invasivos ni hormonales.
RPO