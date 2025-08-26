Estilo de Vida

Placer con protección; los preservativos mejor calificados por Profeco

El estudio analizó resistencia del látex, textura y ausencia de defectos
Usar condón reduce embarazos no planeados y contagios de ETS hasta en un 98%
Usar condón reduce embarazos no planeados y contagios de ETS hasta en un 98%Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El condón es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados en todo el mundo por su eficacia, accesibilidad y practicidad. Y ahora, gracias a un estudio reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya es posible saber cuáles son las marcas mejor calificadas disponibles en el mercado mexicano.

El análisis de Profeco evaluó más de una docena de marcas bajo criterios como:

  • Resistencia del látex

  • Acabados y textura

  • Presencia de orificios o defectos

  • Información en el empaque

  • Evaluación global de calidad

La institución advierte que no solo basta con usar preservativo, sino que también es vital que éste cumpla con los estándares de calidad adecuados para garantizar su efectividad.

De acuerdo con Profeco, los condones mejor evaluados por su calidad, resistencia y seguridad son:

  • Sico Sensitive, de fabricación alemana

  • Triángulo, marca mexicana

  • Do it lovely con aroma a fresa

  • Do it lovely con aroma a limón

Estos productos fueron catalogados con la etiqueta de “excelente”, cumpliendo satisfactoriamente con todos los estándares: desde la resistencia del látex, hasta la ausencia de rasgaduras visibles, acabados y cumplimiento de la información comercial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que diariamente se registran 100 millones de relaciones sexuales en el planeta. De estas, aproximadamente un millón concluyen en embarazos no deseados y medio millón con algún contagio de enfermedad de transmisión sexual (ETS). Frente a este panorama, el uso correcto del condón representa una herramienta clave para disfrutar la intimidad con responsabilidad.

Además de evitar riesgos médicos como infecciones o embarazos no planeados, usar condón promueve relaciones sexuales más seguras y placenteras, especialmente en parejas jóvenes que buscan métodos no invasivos ni hormonales.

Te puede interesar:
Este es el mejor queso Oaxaca en México, según Profeco
Usar condón reduce embarazos no planeados y contagios de ETS hasta en un 98%

RPO

Profeco
Preservativos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com