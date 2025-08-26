Placer con protección; los preservativos mejor calificados por Profeco

Estos productos fueron catalogados con la etiqueta de “excelente”, cumpliendo satisfactoriamente con todos los estándares: desde la resistencia del látex, hasta la ausencia de rasgaduras visibles, acabados y cumplimiento de la información comercial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que diariamente se registran 100 millones de relaciones sexuales en el planeta. De estas, aproximadamente un millón concluyen en embarazos no deseados y medio millón con algún contagio de enfermedad de transmisión sexual (ETS). Frente a este panorama, el uso correcto del condón representa una herramienta clave para disfrutar la intimidad con responsabilidad.