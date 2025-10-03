Piel joven por más tiempo; hábitos que sí funcionan

Protector solar: tu mejor aliado diario

La exposición al sol es responsable del 80% del envejecimiento prematuro. El uso constante de protector solar con FPS 30 o más, incluso en interiores o días nublados, es fundamental para evitar el llamado fotoenvejecimiento.

Hidratación en dos frentes

Beber al menos dos litros de agua al día y aplicar cremas con ácido hialurónico, glicerina o ceramidas ayuda a mantener la piel firme, suave y resistente a la formación de arrugas.

Antioxidantes que rejuvenecen

Incluir vitamina C en tu rutina facial matutina potencia la producción de colágeno, mejora el tono de piel y reduce líneas de expresión. Combinada con vitamina E y niacinamida, protege del estrés oxidativo diario.

Dormir bien... y bien acomodado

Durante el sueño profundo, la piel se regenera. Dormir boca arriba y usar fundas de satín o seda evita las "arrugas de almohada" y favorece un rostro más descansado y terso.

Alimentos que nutren desde el interior

Una dieta rica en vitamina C, omega-3 y colágeno natural (como el caldo de huesos) mejora la textura de la piel, favorece la elasticidad y reduce la profundidad de las arrugas ya visibles.