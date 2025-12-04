Pequeña y poderosa; los beneficios ocultos de la uva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De las despensas de los misioneros españoles al plato de millones de mexicanos, la uva ha recorrido un largo camino. Hoy, este pequeño fruto es más que un ingrediente para brindis navideños o copas de vino: es una joya nutricional que, según Profeco, puede ayudarte incluso a mantener tu cerebro en forma.

Aunque no es originaria de México —fue traída por los colonizadores españoles—, la uva ha echado raíces profundas en la cultura alimentaria del país. Hoy, no solo se consume fresca: también se transforma en vinos, destilados, jugos, vinagres y hasta en conservas.

Uno de los grandes atractivos de este fruto, señala Profeco, es su alto contenido en fibra, que actúa como un laxante natural suave. Además, contiene antioxidantes potentes como el ácido cafeico y los taninos, que también son bactericidas.

Pero lo que realmente ha despertado curiosidad entre los consumidores es su potencial para mejorar la función cerebral. Gracias a su contenido de vitamina B6, las uvas apoyan la actividad neurológica y la producción de neurotransmisores.

¿Necesitas un impulso de energía rápido? La uva también es rica en azúcares naturales como la fructosa, y en hidratos de carbono de rápida asimilación, lo que la convierte en una excelente opción para deportistas o personas con jornadas intensas.