Parece que ZARA Morelia sigue en obra negra, pero anuncia pronta reapertura

Por ahora la zona que está intervenida es la del departamento de hombres, aunque se espera que el cambio sea gradual en toda la tienda.

No nos queda más que seguir a la espera de las sorpresas que no tenga ZARA, y para no dejarlo en el aire, queremos que sepas que la tienda sigue operando como de costumbre, en ventas y entregas de pedido on line.

PD: ZARA, esperamos que ese coming soon no sea tan largo.

RYE