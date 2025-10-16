Orinar sentado; el hábito que puede salvar tu vejiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciencia está derribando mitos, uno por uno. Esta vez le toca al inquebrantable ritual masculino de orinar de pie. Lo que durante décadas fue símbolo de virilidad, hoy podría ser un riesgo innecesario para la salud urológica de millones de hombres.

Esta sencilla modificación en el hábito diario de ir al baño no es sólo una cuestión de pulcritud en el hogar, si no que orinar sentado permite vaciar mejor la vejiga, lo que disminuye la frecuencia urinaria, reduce los residuos de orina y, con ello, el riesgo de infecciones urinarias. Un pequeño cambio, un gran impacto.

Especialistas explican que al orinar de pie la vejiga no se vacía por completo, lo que puede propiciar la acumulación de bacterias y la aparición de infecciones.

En un país como México, donde aún persisten tabúes alrededor del cuerpo masculino, este tipo de recomendaciones podrían parecer provocadoras. Pero la evidencia médica no distingue géneros ni costumbres: simplemente busca prevenir.

Más allá de la salud individual, está el entorno doméstico. Los especialistas advierten que las gotas de orina pueden alcanzar objetos a más de metro y medio de distancia, lo que supone un riesgo higiénico evidente en baños compartidos.

La única excepción, son los baños públicos, donde los riesgos de contacto con bacterias hacen preferible orinar de pie.

El cambio de paradigma no será fácil. Para muchos hombres, orinar sentado implica traicionar un “rito masculino” heredado desde la infancia. Sin embargo, en países como Japón, Alemania o Suiza, este hábito es común e incluso bien visto.