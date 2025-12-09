No solo calienta el alma: el ponche también puede ser nutritivo si lo haces así

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de diciembre, no solo se respira ambiente navideño, también se empieza a saborear uno de los clásicos de la temporada: el tradicional ponche de frutas. Esta bebida caliente, común en posadas, cenas y reuniones familiares, no solo reconforta el cuerpo, sino que puede ser una opción nutritiva si se prepara de forma consciente.
A través de una guía práctica y colorida, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado invitó a las familias mexicanas a preparar ponche casero sin añadir azúcares, aprovechando las propiedades naturales de las frutas y reduciendo el exceso calórico.
Utiliza frutas ricas en vitaminas y minerales, como guayabas, tejocotes, manzanas, ciruelas pasa y arándanos secos.
No agregues azúcar ni endulzantes artificiales: la fruta ya contiene azúcares naturales.
Evita hervir las frutas por mucho tiempo, ya que esto reduce su valor nutricional.
Conserva la cáscara de las frutas cuando sea posible, para aprovechar la fibra.
Además, se recomienda mantener el fuego a temperatura media, evitar que el agua se evapore por completo y permitir que el ponche repose antes de servir.
3 litros de agua
12 tejocotes
12 guayabas pequeñas o 6 grandes
3 manzanas amarillas
2 cañas de azúcar
3 vainas de tamarindo
1 rajita de canela
1 taza de flor de jamaica
1 taza de arándanos secos
2 tazas de ciruela pasa
Lava y desinfecta todas las frutas.
Corta la caña, manzanas y guayabas.
Hierve agua en una olla grande.
Agrega el tamarindo y la caña al primer hervor.
A los 5 minutos, incorpora tejocotes, jamaica y canela.
Luego de otros 5 minutos, añade las demás frutas.
Deja reposar y sirve caliente. ¡Disfrútalo con moderación!
El ISSSTE recuerda que cada fruta aporta un nivel diferente de azúcar natural, dependiendo de su tipo y maduración, por lo que no es necesario añadir más dulce al ponche. Además, la receta puede ajustarse si hay alergias o restricciones alimenticias en casa.
Esta temporada navideña, disfruta del sabor de siempre, pero con un enfoque más saludable para ti y tu familia. El ponche no solo es tradición: también puede ser nutrición.
BCT