No solo calienta el alma: el ponche también puede ser nutritivo si lo haces así

gob.mx
Brenda Cedillo
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de diciembre, no solo se respira ambiente navideño, también se empieza a saborear uno de los clásicos de la temporada: el tradicional ponche de frutas. Esta bebida caliente, común en posadas, cenas y reuniones familiares, no solo reconforta el cuerpo, sino que puede ser una opción nutritiva si se prepara de forma consciente.

A través de una guía práctica y colorida, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado invitó a las familias mexicanas a preparar ponche casero sin añadir azúcares, aprovechando las propiedades naturales de las frutas y reduciendo el exceso calórico.

Recomendaciones principales del ISSSTE para un ponche saludable:

  • Utiliza frutas ricas en vitaminas y minerales, como guayabas, tejocotes, manzanas, ciruelas pasa y arándanos secos.

  • No agregues azúcar ni endulzantes artificiales: la fruta ya contiene azúcares naturales.

  • Evita hervir las frutas por mucho tiempo, ya que esto reduce su valor nutricional.

  • Conserva la cáscara de las frutas cuando sea posible, para aprovechar la fibra.

Además, se recomienda mantener el fuego a temperatura media, evitar que el agua se evapore por completo y permitir que el ponche repose antes de servir.

Receta sugerida para 10 tazas:

  • 3 litros de agua

  • 12 tejocotes

  • 12 guayabas pequeñas o 6 grandes

  • 3 manzanas amarillas

  • 2 cañas de azúcar

  • 3 vainas de tamarindo

  • 1 rajita de canela

  • 1 taza de flor de jamaica

  • 1 taza de arándanos secos

  • 2 tazas de ciruela pasa

Pasos para preparar el ponche:

  1. Lava y desinfecta todas las frutas.

  2. Corta la caña, manzanas y guayabas.

  3. Hierve agua en una olla grande.

  4. Agrega el tamarindo y la caña al primer hervor.

  5. A los 5 minutos, incorpora tejocotes, jamaica y canela.

  6. Luego de otros 5 minutos, añade las demás frutas.

  7. Deja reposar y sirve caliente. ¡Disfrútalo con moderación!

El ISSSTE recuerda que cada fruta aporta un nivel diferente de azúcar natural, dependiendo de su tipo y maduración, por lo que no es necesario añadir más dulce al ponche. Además, la receta puede ajustarse si hay alergias o restricciones alimenticias en casa.

Esta temporada navideña, disfruta del sabor de siempre, pero con un enfoque más saludable para ti y tu familia. El ponche no solo es tradición: también puede ser nutrición.

BCT

diciembre
ponche
Ponche navideño
hacer ponche

