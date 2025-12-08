¡No la congeles de más! Conoce cuánto dura cada tipo de carne

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guardamos carne en el congelador como quien guarda secretos: con la esperanza de que duren para siempre. Pero, ¿realmente sabemos cuánto tiempo puede permanecer ahí sin volverse un riesgo para la salud?

Según el portal Food Safety and Inspection Service (FSIS) de Estados Unidos, congelar a –17 °C (o menos) inactiva bacterias, levaduras y mohos, pero no los elimina. Una vez que se descongela, esos microorganismos pueden reactivarse rápidamente si no se manipula con higiene.

Healthline destaca que el frío también ralentiza la actividad enzimática natural de la carne, retrasando su deterioro. Sin embargo, no basta con meterla al congelador y olvidarse: el envase, la temperatura y el tiempo son claves para su conservación segura.