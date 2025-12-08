Estilo de Vida

¡No la congeles de más! Conoce cuánto dura cada tipo de carne

El frío no mata bacterias, solo las inactiva: ¿estás congelando bien tu carne?
Congelar es práctico, pero no infalible: aprende a evitar intoxicaciones
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guardamos carne en el congelador como quien guarda secretos: con la esperanza de que duren para siempre. Pero, ¿realmente sabemos cuánto tiempo puede permanecer ahí sin volverse un riesgo para la salud?

Según el portal Food Safety and Inspection Service (FSIS) de Estados Unidos, congelar a –17 °C (o menos) inactiva bacterias, levaduras y mohos, pero no los elimina. Una vez que se descongela, esos microorganismos pueden reactivarse rápidamente si no se manipula con higiene.

Healthline destaca que el frío también ralentiza la actividad enzimática natural de la carne, retrasando su deterioro. Sin embargo, no basta con meterla al congelador y olvidarse: el envase, la temperatura y el tiempo son claves para su conservación segura.

Estas son algunas recomendaciones prácticas:

  • Usa recipientes herméticos, distintos al empaque original.

  • Revisa que el congelador esté a –18 °C o menos.

  • Descongela en el refrigerador, nunca a temperatura ambiente.

  • No vuelvas a congelar carne cruda descongelada, a menos que la hayas cocido.

Aquí la guía que necesitas para saber por cuánto tiempo puedes conservar cada tipo de carne y mariscos sin comprometer su seguridad ni su sabor:

Carne de res y cerdo:

  • Chuletas y asados: 4 a 12 meses

  • Filetes: 6 a 12 meses

  • Carne molida y hamburguesas: 3 a 4 meses

  • Carne cocinada: 2 a 3 meses

  • Fiambres: 1 a 2 meses

  • Tocino: 1 mes

  • Salchichas crudas: 1 a 2 meses

  • Jamón cocido: 1 mes

Aves:

  • Pollo o pavo entero: hasta 12 meses

  • Piezas (muslos, pechugas, alas): hasta 9 meses

  • Menudillos: 3 a 4 meses

Pescados y mariscos:

  • Pescado graso (salmón, atún, caballa): 2 a 3 meses

  • Pescado magro (bacalao, lenguado): 6 a 8 meses

  • Trucha de mar, abadejo, etc.: 4 a 8 meses

  • Cangrejo/langosta frescos: 2 a 4 meses

  • Camarones y cangrejos de río: 6 a 18 meses

  • Almejas, mejillones, ostras sin concha: 3 a 4 meses

  • Calamar: 6 a 18 meses

Congelar los alimentos con responsabilidad es una forma de cuidar la salud, evitar intoxicaciones alimentarias y también aprovechar al máximo cada compra. Saber por cuánto tiempo puedes confiar en tu congelador puede marcar la diferencia entre una comida segura… y un problema de salud.

