¡No la congeles de más! Conoce cuánto dura cada tipo de carne

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guardamos carne en el congelador como quien guarda secretos: con la esperanza de que duren para siempre. Pero, ¿realmente sabemos cuánto tiempo puede permanecer ahí sin volverse un riesgo para la salud?
Según el portal Food Safety and Inspection Service (FSIS) de Estados Unidos, congelar a –17 °C (o menos) inactiva bacterias, levaduras y mohos, pero no los elimina. Una vez que se descongela, esos microorganismos pueden reactivarse rápidamente si no se manipula con higiene.
Healthline destaca que el frío también ralentiza la actividad enzimática natural de la carne, retrasando su deterioro. Sin embargo, no basta con meterla al congelador y olvidarse: el envase, la temperatura y el tiempo son claves para su conservación segura.
Usa recipientes herméticos, distintos al empaque original.
Revisa que el congelador esté a –18 °C o menos.
Descongela en el refrigerador, nunca a temperatura ambiente.
No vuelvas a congelar carne cruda descongelada, a menos que la hayas cocido.
Carne de res y cerdo:
Chuletas y asados: 4 a 12 meses
Filetes: 6 a 12 meses
Carne molida y hamburguesas: 3 a 4 meses
Carne cocinada: 2 a 3 meses
Fiambres: 1 a 2 meses
Tocino: 1 mes
Salchichas crudas: 1 a 2 meses
Jamón cocido: 1 mes
Aves:
Pollo o pavo entero: hasta 12 meses
Piezas (muslos, pechugas, alas): hasta 9 meses
Menudillos: 3 a 4 meses
Pescados y mariscos:
Pescado graso (salmón, atún, caballa): 2 a 3 meses
Pescado magro (bacalao, lenguado): 6 a 8 meses
Trucha de mar, abadejo, etc.: 4 a 8 meses
Cangrejo/langosta frescos: 2 a 4 meses
Camarones y cangrejos de río: 6 a 18 meses
Almejas, mejillones, ostras sin concha: 3 a 4 meses
Calamar: 6 a 18 meses
Congelar los alimentos con responsabilidad es una forma de cuidar la salud, evitar intoxicaciones alimentarias y también aprovechar al máximo cada compra. Saber por cuánto tiempo puedes confiar en tu congelador puede marcar la diferencia entre una comida segura… y un problema de salud.
