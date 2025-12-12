¡No arruines tus vacaciones! Así puedes prevenir accidentes esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el incremento de viajes por carretera durante las fiestas decembrinas, autoridades federales y de salud han emitido una serie de recomendaciones clave para prevenir accidentes y garantizar traslados seguros.

De acuerdo con CAPUFE, la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste, esta temporada suele presentar un alto índice de siniestralidad vial, derivado del aumento en la carga vehicular, las prisas, el consumo de alcohol y la falta de mantenimiento vehicular.