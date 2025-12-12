¡No arruines tus vacaciones! Así puedes prevenir accidentes esta Navidad

Estilo de Vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el incremento de viajes por carretera durante las fiestas decembrinas, autoridades federales y de salud han emitido una serie de recomendaciones clave para prevenir accidentes y garantizar traslados seguros.

De acuerdo con CAPUFE, la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste, esta temporada suele presentar un alto índice de siniestralidad vial, derivado del aumento en la carga vehicular, las prisas, el consumo de alcohol y la falta de mantenimiento vehicular.

Recomendaciones para antes del viaje

  1. Revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo:

    • Verifica niveles de aceite, anticongelante, frenos y limpiaparabrisas.

    • Asegúrate de que las llantas (incluida la de refacción) estén en buen estado. El dibujo debe tener al menos 3 mm de profundidad.

  2. Planea tu ruta y horarios:

    • Sal con tiempo suficiente y evita horarios de mayor congestión.

    • Localiza gasolineras, paradas seguras y centros de atención médica en tu camino.

  3. Prepara tu forma de pago en casetas:

  4. Descansa antes de conducir:

    • No manejes cansado ni desvelado. Haz pausas cada dos o tres horas para estirarte y despejarte.

    • Evita comidas pesadas antes del viaje.

Seguridad vial durante el trayecto

  • Usa siempre el cinturón de seguridad, en todos los asientos.

  • Niños menores de 5 años deben viajar en silla porta-infante adecuada a su talla.

  • No uses el celular ni otros dispositivos mientras conduces.

  • No conduzcas bajo los efectos del alcohol, aunque hayas bebido solo una copa.

  • Respeta los límites de velocidad y señales de tránsito.

  • Si viajas en motocicleta o bicicleta, usa casco, luces encendidas y ropa reflectante.

Qué llevar en carretera

  • Kit de emergencia: gato hidráulico, triángulos, linterna, cables pasa corriente, chaleco reflectante.

  • Botiquín de primeros auxilios, agua, lámpara y radio portátil.

  • Cartilla de salud y referencias de clínicas cercanas al destino.

¿A quién llamar en caso de emergencia?

CAPUFE pone a disposición el número 074 las 24 horas del día, donde puedes solicitar:

  • Información sobre carreteras.

  • Auxilio vial.

  • Atención médica prehospitalaria.

  • Apoyo ante emergencias en autopistas federales.

Revisa que tu celular tenga activada la marcación corta para que funcione el número 074. También puedes consultar avisos en tiempo real en la cuenta de X: @CAPUFE

