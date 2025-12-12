¡No arruines tus vacaciones! Así puedes prevenir accidentes esta Navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el incremento de viajes por carretera durante las fiestas decembrinas, autoridades federales y de salud han emitido una serie de recomendaciones clave para prevenir accidentes y garantizar traslados seguros.
De acuerdo con CAPUFE, la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste, esta temporada suele presentar un alto índice de siniestralidad vial, derivado del aumento en la carga vehicular, las prisas, el consumo de alcohol y la falta de mantenimiento vehicular.
Revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo:
Verifica niveles de aceite, anticongelante, frenos y limpiaparabrisas.
Asegúrate de que las llantas (incluida la de refacción) estén en buen estado. El dibujo debe tener al menos 3 mm de profundidad.
Planea tu ruta y horarios:
Sal con tiempo suficiente y evita horarios de mayor congestión.
Localiza gasolineras, paradas seguras y centros de atención médica en tu camino.
Prepara tu forma de pago en casetas:
Lleva efectivo o asegúrate de tener saldo en tu TAG IAVE.
Puedes consultar las tarifas vigentes en: https://pot.capufe.mx/gobmx/Transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vigentes/2025/Tarifas-Vigentes-2025.pdf
Descansa antes de conducir:
No manejes cansado ni desvelado. Haz pausas cada dos o tres horas para estirarte y despejarte.
Evita comidas pesadas antes del viaje.
Usa siempre el cinturón de seguridad, en todos los asientos.
Niños menores de 5 años deben viajar en silla porta-infante adecuada a su talla.
No uses el celular ni otros dispositivos mientras conduces.
No conduzcas bajo los efectos del alcohol, aunque hayas bebido solo una copa.
Respeta los límites de velocidad y señales de tránsito.
Si viajas en motocicleta o bicicleta, usa casco, luces encendidas y ropa reflectante.
Kit de emergencia: gato hidráulico, triángulos, linterna, cables pasa corriente, chaleco reflectante.
Botiquín de primeros auxilios, agua, lámpara y radio portátil.
Cartilla de salud y referencias de clínicas cercanas al destino.
CAPUFE pone a disposición el número 074 las 24 horas del día, donde puedes solicitar:
Información sobre carreteras.
Auxilio vial.
Atención médica prehospitalaria.
Apoyo ante emergencias en autopistas federales.
Revisa que tu celular tenga activada la marcación corta para que funcione el número . También puedes consultar avisos en tiempo real en la cuenta de X: @CAPUFE
BCT