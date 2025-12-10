No arruines la Navidad por un cortocircuito: sigue estas recomendaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las fiestas decembrinas están llenas de luces, adornos y aparatos eléctricos que embellecen nuestros hogares, pero también pueden representar un riesgo si no se usan adecuadamente. En esta temporada decembrina, es importante seguir las recomendaciones básicas para evitar accidentes eléctricos en el hogar.

Consejos para una Navidad segura:

Evita zonas húmedas:

No coloques luces o enchufes cerca de fuentes de agua. El contacto entre electricidad y líquidos puede causar cortocircuitos y descargas. Desconecta de forma segura:

Al retirar un enchufe, jala siempre desde la base, no del cable. Esto previene daños al conductor interno. Instala los cables ordenadamente:

Evita dejar cables sueltos en pasillos o cerca de mascotas. Son un riesgo de tropiezos y mordeduras peligrosas. No sobrecargues contactos:

Conectar varios aparatos a una sola toma puede provocar sobrecalentamiento o incendios. Revisa luces parpadeantes:

Si alguna serie navideña titila sin control, podría haber un falso contacto. Consulta a un especialista si es necesario. Desconecta todo si sales de casa:

Si vas a salir por varios días, apaga todos los aparatos eléctricos y baja el interruptor principal si es posible. Pide ayuda si algo sale mal:

Ante cualquier emergencia, llama de inmediato a los servicios de auxilio de tu localidad.

El uso excesivo de extensiones, adornos eléctricos defectuosos o conexiones improvisadas puede provocar incendios, cortos circuitos y daños materiales o personales.

BCT