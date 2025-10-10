Estilo de Vida

Nike lanza colección ‘Somos Eternos’, inspirada en el Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día de Muertos 2025, Jordan Brand presentó su primera colección completa inspirada en esta emblemática tradición mexicana. Titulada “Somos Eternos”, la cápsula rinde homenaje a la vida, la memoria y el legado intergeneracional, con una fusión de diseño urbano y símbolos ancestrales.

La colección incluye tres modelos de sneakers de edición especial, cada uno con elementos visuales y materiales que evocan los altares, la luz, el tiempo y la conexión espiritual:

  • Air Jordan 1 Low SE “Somos Eternos”
    Precio: $3,499 MXN
    Con base en tonos crema, detalles turquesa y rosa pastel, destaca por un gráfico de sol sonriente en la lengüeta. Su piel y gamuza se desgastan con el uso, revelando nuevos colores, en alusión al ciclo de la vida y la transformación.

  • Air Jordan 4 SE “Somos Eternos”
    Inspirado en la luz de las velas que iluminan los altares, este modelo incorpora tonos hueso, cobre y dorado. La textura erosionada simboliza el paso del tiempo y viene acompañado de un dije conmemorativo.

  • Jordan Session SE “Somos Eternos”
    Diseñado con piel natural y gamuza, representa la conexión con la tierra y el regreso espiritual de las almas. Incluye detalles reflectantes que evocan el resplandor guía de los muertos.

Además de los tenis, Jordan lanza una línea de ropa conmemorativa que incluye:

  • Playeras y sudaderas

  • Jersey de edición especial

  • Gorra conmemorativa

Las prendas están decoradas con calaveras, flores y velas, símbolos que reflejan la dualidad entre la vida y la muerte.

  • Los Air Jordan 4 SE “Somos Eternos” estarán disponibles exclusivamente en:

    • SNKRS Web

    • Jordan World of Flight

    • Tiendas seleccionadas en México

  • Los Air Jordan 1 Low SE, Jordan Session SE y el apparel completo saldrán a la venta el jueves 16 de octubre a través de:

    • Nike.com

    • Invictus

    • Puntos de venta oficiales de Nike y Jordan Brand

El lanzamiento internacional será el sábado 18 de octubre.

