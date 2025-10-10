Nike lanza colección ‘Somos Eternos’, inspirada en el Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día de Muertos 2025, Jordan Brand presentó su primera colección completa inspirada en esta emblemática tradición mexicana. Titulada “Somos Eternos”, la cápsula rinde homenaje a la vida, la memoria y el legado intergeneracional, con una fusión de diseño urbano y símbolos ancestrales.

La colección incluye tres modelos de sneakers de edición especial, cada uno con elementos visuales y materiales que evocan los altares, la luz, el tiempo y la conexión espiritual: