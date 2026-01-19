Muere Valentino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La moda internacional está de luto. Este 19 de enero de 2026, se confirmó el fallecimiento de Valentino Garavani, reconocido diseñador y fundador de la emblemática casa de moda Valentino.

La noticia fue dada a conocer por la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, quienes informaron que el diseñador murió en su residencia en Roma, acompañado por su familia.