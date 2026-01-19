Muere Valentino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La moda internacional está de luto. Este 19 de enero de 2026, se confirmó el fallecimiento de Valentino Garavani, reconocido diseñador y fundador de la emblemática casa de moda Valentino.
La noticia fue dada a conocer por la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, quienes informaron que el diseñador murió en su residencia en Roma, acompañado por su familia.
Como parte de los homenajes póstumos, se llevará a cabo una capilla ardiente los días 21 y 22 de enero, en PM23, Piazza Mignanelli 23, en un horario de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
El funeral se celebrará el 23 de enero, en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica, también en Roma. El servicio religioso está programado para iniciar a las 11:00 a.m..
Valentino Garavani deja un legado imborrable en la alta costura mundial, consolidando un estilo clásico, sofisticado y atemporal que marcó generaciones.
Valentino nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, al norte de Italia. Su carrera fue de 45 años en la moda, en la que inventó un nuevo rojo que lleva su nombre.
El artista de alta costura estaba retirado de la industria desde el 2008.
Descanse en paz.
