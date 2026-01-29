Movilidad después de los 40: cómo entrenarla y no perderla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mantener la movilidad es clave para envejecer de forma activa y sin dolor. Existen rutinas semanales de ejercicio diseñadas para mejorar la forma en que nos movemos, sin importar la edad o el nivel de condición física.

A través de recomendaciones de especialistas en medicina deportiva, estas rutinas buscan combatir la rigidez natural del cuerpo con el paso de los años y prevenir lesiones comunes derivadas del sedentarismo o del ejercicio mal ejecutado.

Especialistas señalan que, con la edad, la pérdida natural de colágeno en ligamentos y tendones reduce el rango de movimiento, lo que puede dificultar actividades cotidianas.