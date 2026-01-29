Estilo de Vida

Movilidad después de los 40: cómo entrenarla y no perderla

La movilidad es esencial para un envejecimiento activo y saludable
Hay rutinas desde 9 hasta 30 minutos que se adaptan a tu día
Hay rutinas desde 9 hasta 30 minutos que se adaptan a tu díaPixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mantener la movilidad es clave para envejecer de forma activa y sin dolor. Existen rutinas semanales de ejercicio diseñadas para mejorar la forma en que nos movemos, sin importar la edad o el nivel de condición física.

A través de recomendaciones de especialistas en medicina deportiva, estas rutinas buscan combatir la rigidez natural del cuerpo con el paso de los años y prevenir lesiones comunes derivadas del sedentarismo o del ejercicio mal ejecutado.

Especialistas señalan que, con la edad, la pérdida natural de colágeno en ligamentos y tendones reduce el rango de movimiento, lo que puede dificultar actividades cotidianas.

Las cinco rutinas recomendadas incluyen calentamientos dinámicos, yoga breve, sesiones específicas de movilidad, Pilates para la postura y ejercicios complementarios para corredores, todas pensadas para integrarse fácilmente a la semana.

Las 5 rutinas clave para tu movilidad:

  • Calienta sin estirar: Realiza una rutina dinámica antes de entrenar para activar tus músculos y articulaciones. (Duración: 9 minutos)

  • Recarga de yoga a mediodía: Una práctica breve de yoga para aliviar el cuerpo y mejorar tu flexibilidad. (Duración: 10 minutos)

  • Trabaja tu movilidad: Incorpora ejercicios de movilidad general a tu rutina diaria. (Duración: 15-30 minutos)

  • Pilates para mejorar la postura: Refuerza los músculos abdominales y estabiliza la pelvis con esta rutina. (Duración: 10-15 minutos)

  • Evita lesiones al correr: Complementa tu rutina de correr con ejercicios de movilidad para evitar lesiones. (Duración: 20 minutos)

Recuerda que la movilidad no es sólo para los días de entrenamiento intensivo. Debe ser una parte habitual de tu rutina semanal, como el cardio. No esperes a sentirte rígido para comenzar; ¡mantente activo y flexible cada día!
Te puede interesar:
Señales físicas que hablan de tu envejecimiento
Hay rutinas desde 9 hasta 30 minutos que se adaptan a tu día

RPO

ejercicios de flexibilidad
rutinas de movilidad

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com