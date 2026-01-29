Movilidad después de los 40: cómo entrenarla y no perderla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mantener la movilidad es clave para envejecer de forma activa y sin dolor. Existen rutinas semanales de ejercicio diseñadas para mejorar la forma en que nos movemos, sin importar la edad o el nivel de condición física.
A través de recomendaciones de especialistas en medicina deportiva, estas rutinas buscan combatir la rigidez natural del cuerpo con el paso de los años y prevenir lesiones comunes derivadas del sedentarismo o del ejercicio mal ejecutado.
Especialistas señalan que, con la edad, la pérdida natural de colágeno en ligamentos y tendones reduce el rango de movimiento, lo que puede dificultar actividades cotidianas.
Calienta sin estirar: Realiza una rutina dinámica antes de entrenar para activar tus músculos y articulaciones. (Duración: 9 minutos)
Recarga de yoga a mediodía: Una práctica breve de yoga para aliviar el cuerpo y mejorar tu flexibilidad. (Duración: 10 minutos)
Trabaja tu movilidad: Incorpora ejercicios de movilidad general a tu rutina diaria. (Duración: 15-30 minutos)
Pilates para mejorar la postura: Refuerza los músculos abdominales y estabiliza la pelvis con esta rutina. (Duración: 10-15 minutos)
Evita lesiones al correr: Complementa tu rutina de correr con ejercicios de movilidad para evitar lesiones. (Duración: 20 minutos)
